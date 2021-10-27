ВТБ запустил бесплатный образовательный онлайн-курс «Бухгалтер субъекта малого бизнеса». До конца года по нему смогут пройти обучение около 3 тыс. человек. Курс организован в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Прием заявок на участие продлится до 10 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Образовательная программа подготовлена экспертами сервиса мобильной бухгалтерии ВТБ Cifra и включает в себя 256 учебных часов: цикл лекций, семинары, а также задания для самостоятельной работы. За десять недель студенты освоят профессию бухгалтера, получат практические навыки ведения бухгалтерского учета и составления налоговых деклараций», — говорится в релизе.

Овладеть основами бухгалтерского учета смогут все, кто обратился в службу занятости для помощи в трудоустройстве. Как уточняют в банке, проект ВТБ направлен в том числе на помощь, профессиональное развитие и переподготовку нетрудоустроенных, граждан предпенсионного возраста, женщин с детьми дошкольного возраста или в отпуске по уходу за ребенком. Партнером курса выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет, благодаря сотрудничеству с которым по итогам обучения слушателям будет выдан диплом государственного образца.

Лучшие выпускники курса получат приглашение на работу в сервисе ВТБ Cifra, в котором предприниматели могут вести бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами в разных банках. Приложение напоминает пользователям о ближайших платежах, рассчитывает суммы налоговых выплат и формирует отчетность.