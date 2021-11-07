Наиболее актуальными технологиями для России сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также требующиеся для успешного «зеленого» энергоперехода, прокомментировал в интервью РИА Новости глава СберБанка Герман Греф.

«Актуальны сегодня прежде всего технологии цифрового мира. Это, во-первых, искусственный интеллект. Эта технология помогает «Сберу» дополнительно зарабатывать более 140 миллиардов рублей чистой прибыли ежегодно. Во-вторых, это квантовые вычисления для решения перспективных задач финансового и нефинансового бизнеса», — сказал он.

Третьей важнейшей технологией глава СберБанка считает 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных и уже находится на исследовательском горизонте. Она позволит полностью отказаться от проводной инфраструктуры и реализовать идею метавселенных, уверен Греф.

«В-четвертых, беспилотный транспорт. «Яндекс» в России является лидером, но «Сбер» также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего «Флип», который мы сейчас тестируем на закрытых площадках. Причем беспилотный транспорт, с одной стороны, базируется на технологиях искусственного интеллекта, а с другой стороны, «вытягивает» и другие технологические направления, в частности, связанные с новыми источниками питания», — указал Греф.

Наконец, актуальными сегодня технологиями становятся все, которые требуются России для успешного «зеленого» энергоперехода. «Развитие водородной и термоядерной энергетики должно помочь нашей стране оставаться ведущей энергетической державой даже в условиях снижающегося спроса на ископаемое топливо», — подчеркнул глава СберБанка, добавив, что также нельзя забывать о блокчейне, робототехнике, всех видах технореальности и микроэлектронике.