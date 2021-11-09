Компания Positive Technologies провела анонимный опрос среди специалистов по информационной безопасности компаний. Так, чаще всего жертвами целенаправленных кибератак становились финансовые компании ― 44% случаев, на втором месте оказались предприятия топливно-энергетического комплекса ― 33%, замыкают тройку госучреждения ― 29% случаев, говорится в сообщении компании.

Как правило, такие атаки проводят после предварительной разведки и сбора информации о жертве. Главная цель хакеров — кража ценной информации компании. При этом большинство организаций практически не защищены от подобных угроз: они используют базовые средства защиты, у некоторых нет даже антивирусов.

Респонденты отметили, что в результате целевых атак они чаще всего сталкивались с такими последствиями, как простой в работе инфраструктуры, нарушение бизнес-процессов и уничтожение или изменение данных. Основным последствием кибератак является простой инфраструктуры.