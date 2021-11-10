Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности НК Банка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — пояснили в «Эксперт РА».

В агентстве напомнили, что НК Банк — небольшой по величине активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также на межбанковских кредитах. Офисная сеть отсутствует, банк представлен единственным головным офисом в Москве. Согласно раскрываемой информации, ключевым собственником банка с долей 90% является семья В. Е. Григорьева, 10% принадлежат председателю правления банка С. Н. Смирнову.