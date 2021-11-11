Карты «Мир» заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России ― на нее пришлось 25,2% безналичных операций по оплате товаров и услуг, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ЦБ, уточняя, что при этом по эмиссии карты «Мир» занимают уже треть рынка (32,3%).В НСПК планируют увеличить присутствие минимум до 27% к 2023 году.

По данным крупнейших банков, в среднем держатели нацкарт тратят меньше, чем клиенты Visa и Masterсard. К октябрю 2021 года в России выпущено 108,6 млн карт «Мир», отмечается в материалах Центробанка. Кроме того, Россия находится среди лидеров по доле безналичных платежей в розничном обороте, за семь лет она увеличилась более чем в 2,5 раза, заявили в Банке России. В ЦБ уверены, что потенциал еще не исчерпан. Согласно стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%.

В платежной системе «Мир» назвали долю рынка в 25% «существенной». Каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы, добавили в финансовой компании, подчеркнув, что до конца 2023 года планируется достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27–30% по объемам платежей.

В 2017 году начался перевод всех выплат из государственного бюджета на карты «Мир». Они оформляются работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. Именно эти категории людей остаются основной аудиторией платежной системы, рассказали в крупнейших кредитных организациях.

По данным СКБ-Банка, более 80% держателей карт «Мир» ― женщины, причем 60% из них ― в возрасте от 25 до 44 лет. Это связано со спецификой социальных выплат для молодых матерей. Впрочем, средний остаток денежных средств, который клиенты держат на карте, превышает суммы перечислений средств социальной поддержки, то есть карта, оформленная для пособий, используется и в повседневной жизни, отметили в кредитной организации.

Росту популярности карт «Мир» способствовала пандемия, подчеркнули в МТС Банке: средства по программам социальных выплат в период коронавируса переводились только на счета, привязанные к нацкартам. В крымском РНКБ заявили, что масштабного прироста национального «пластика» уже не ожидается.