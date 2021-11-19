Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности банков «Кузнецкий» и «Открытие». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

В отношении банка «Кузнецкий» Центробанк 19 ноября 2021 года вынес постановление по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В качестве наказания по части 1 данной статьи для должностных лиц предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В постановлении ЦБ в качестве санкции указано вынесение предупреждения должностному лицу банка «Кузнецкий», являющемуся единоличным исполнительным органом кредитной организации. Данное постановление пока не вступило в законную силу.

Постановление о привлечении к административной ответственности банка «Открытие» вынесено 15 ноября по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Это постановление также пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитным организациям направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.