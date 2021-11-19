Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности банков «Кузнецкий» и «Открытие». Информация об этом
В отношении банка «Кузнецкий» Центробанк 19 ноября 2021 года вынес постановление по части 1
В качестве наказания по части 1 данной статьи для должностных лиц предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
В постановлении ЦБ в качестве санкции указано вынесение предупреждения должностному лицу банка «Кузнецкий», являющемуся единоличным исполнительным органом кредитной организации. Данное постановление пока не вступило в законную силу.
Постановление о привлечении к административной ответственности банка «Открытие» вынесено 15 ноября по
Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Это постановление также пока не вступило в законную силу.
Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитным организациям направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.