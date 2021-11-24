Райффайзенбанк может приобрести розничный бизнес Ситибанка в России. Об этом глава Райффайзенбанка Сергей Монин заявил в интервью РБК .

«Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, — мы такую возможность не исключаем», — сказал Монин.

При этом, по его словам, часть клиентов Ситибанка в любом случае перейдет в Райффайзенбанк. «Я думаю, что мы во всех сценариях увидим приток клиентов Ситибанка к нам. Наибольший приток был бы, если бы мы купили портфель. Но и в остальных сценариях тоже», — полагает глава Райффайзенбанка.

Монин уверен, что с российского рынка уходят те, у кого не получается делать бизнес в этой стране. «У международных банков очень часто применяется централизованная модель управления банками в разных странах — продуктовая разработка и переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка. Этот подход не позволяет иностранным банкам стать по-настоящему популярными для российских пользователей и набрать масштаб. Отсутствие масштаба и дальше не позволяет сделать эффективной всю бизнес-модель», — заключил он.