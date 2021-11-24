TCS Group — головная структура Тинькофф Банка — не планирует выплачивать дивиденды в первые кварталы 2022 года. Об этом сообщил журналистам финансовый директор группы Илья Писемский.

«Нам не стоит выплачивать дивиденды, по крайней мере, в первые кварталы 2022 года», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Писемский добавил, что дальше все будет зависеть от темпов роста группы и от того, как будет «утилизирована» прибыль. По его словам, вопрос о возврате к выплате дивидендов может быть рассмотрен, если появится избыточная часть капитала, которую группа не использует в бизнесе в ближайшей перспективе.

«Пока мы дивиденды не выплачиваем», — заключил он.