ЦБ хочет сделать «кредитные каникулы», появившиеся на фоне пандемии, постоянно доступным инструментом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута, уточняя, что это даст заемщикам возможность сохранить хорошую кредитную историю в трудных жизненных ситуациях.

Отмечается, что сейчас «кредитные каникулы» есть по ипотечным займам, в 2020 году инициатива действовала и по потребительским ссудам как временный механизм поддержки заемщиков в условиях пандемии.

«Некоторые кредиторы пользуются своим доминирующим положением в сложный для заемщика момент, — пояснил Мамута. — Распространение механизма «кредитных каникул» на потребительские кредиты на постоянной основе обеспечит человеку право на передышку». Перечень трудных жизненных ситуаций, в которых заемщики будут иметь право на такие «каникулы», пока разрабатывается, уточнил он.

Как отмечают в ОНФ «За права заемщиков», даже в период пандемии клиенты банков сталкивались с трудностями при получении «кредитных каникул»: в законе106-ФЗ не было фиксации юридически значимых фактов дистанционного взаимодействия, связанных с льготным периодом, и на рынке сложилась «презумпция виновности» клиента.

«Банки могли «терять» обращение, утверждать, что звонка с запросом не было, вместо государственной программы заемщику, подходящему по всем критериям и параметрам, навязать свою — подороже», — перечислила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

При этом, полагает эксперт, у инструмента есть преимущества и для самих кредитных организаций. «Риски становятся более прогнозируемыми: банк может быть уверен, что банк-конкурент, также предоставивший кредит данному клиенту, не будет требовать возврат своих средств, а также предоставит аналогичные «каникулы», — пояснил директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

Банкиры в целом не против давать клиентам «кредитные каникулы», однако лишь в определенных ситуациях. «Законом должны быть четко предусмотрены условия, при наступлении которых можно воспользоваться данным правом», — подчеркнул директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. По его мнению, такую опцию следует привязать к, например, эпидемиологическим ограничениям, стихийным бедствиям.