ЦБ хочет сделать «кредитные каникулы», появившиеся на фоне пандемии, постоянно доступным инструментом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута, уточняя, что это даст заемщикам возможность сохранить хорошую кредитную историю в трудных жизненных ситуациях.

Отмечается, что сейчас «кредитные каникулы» есть по ипотечным займам, в 2020 году инициатива действовала и по потребительским ссудам как временный механизм поддержки заемщиков в условиях пандемии.

«Некоторые кредиторы пользуются своим доминирующим положением в сложный для заемщика момент, — пояснил Мамута. — Распространение механизма «кредитных каникул» на потребительские кредиты на постоянной основе обеспечит человеку право на передышку». Перечень трудных жизненных ситуаций, в которых заемщики будут иметь право на такие «каникулы», пока разрабатывается, уточнил он.

Как отмечают в ОНФ «За права заемщиков», даже в период пандемии клиенты банков сталкивались с трудностями при получении «кредитных каникул»: в законе106-ФЗ не было фиксации юридически значимых фактов дистанционного взаимодействия, связанных с льготным периодом, и на рынке сложилась «презумпция виновности» клиента.

«Банки могли «терять» обращение, утверждать, что звонка с запросом не было, вместо государственной программы заемщику, подходящему по всем критериям и параметрам, навязать свою — подороже», — перечислила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

При этом, полагает эксперт, у инструмента есть преимущества и для самих кредитных организаций. «Риски становятся более прогнозируемыми: банк может быть уверен, что банк-конкурент, также предоставивший кредит данному клиенту, не будет требовать возврат своих средств, а также предоставит аналогичные «каникулы», — пояснил директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

Банкиры в целом не против давать клиентам «кредитные каникулы», однако лишь в определенных ситуациях. «Законом должны быть четко предусмотрены условия, при наступлении которых можно воспользоваться данным правом», — подчеркнул директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. По его мнению, такую опцию следует привязать к, например, эпидемиологическим ограничениям, стихийным бедствиям.

Экспертный совет ЦБ поддержал идею кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от ЧС

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России поддержал законопроект о предоставлении кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, сообщила пресс-служба Центробанка.