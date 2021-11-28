Банк «Интеза» расширил линейку депозитных программ для владельцев пакета услуг «Intesa Private» и ввел вклад «Капитал+», сообщила пресс-служба кредитной организации.



Вклад можно открыть на сумму от 1 млн рублей сроком на 91, 181, 367, 731 день. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты по вкладу начисляются по выбору клиента ежемесячно или в конце срока договора вклада. Максимальная ставка по вкладу составляет 8% годовых.

«Пакет услуг «Intesa Private» — набор индивидуальных сервисов, позволяющих эффективно управлять личными финансами и экономить время на решении повседневных организационных вопросов. Клиентам Private Banking доступен полный спектр услуг для управления семейным благосостоянием и широкий выбор инструментов, позволяющих решить вопросы долгосрочных накоплений», — напомнили в банке.

