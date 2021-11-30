Бизнес получил рекордную за 2,5 года прибыль от продаж, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В первом полугодии 2021 года рентабельность реализованных крупными и средними предприятиями товаров и услуг достигла 12,5%, что стало максимальным значением со второго полугодия 2018-го.

За январь — июнь 2021 года выручка крупных и средних предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей, а их прибыль — 10,64 трлн рублей, или 12,52% от совокупных понесенных расходов. Такой высокой рентабельности продукции не наблюдалось ни в коронакризисном 2020 году, ни в допандемийном 2019 году. Этот показатель стал максимальным со второго полугодия 2018-го (тогда он достиг 12,7%).

По данным исследования, наилучшие показатели по увеличению рентабельности зафиксированы в Карелии (69,5%), Еврейской автономной области (68,3%), Мурманской области (62,9%), Тыве (50,5%), Астраханской (50%) и Магаданской областях (47,1%). При этом в семи регионах рентабельность проданных товаров оказалась отрицательной, то есть предприятия понесли убытки. Худшие финансовые результаты показал бизнес в Амурской области (минус 27%), Ингушетии (минус 20,3%), Чечне (минус 5,5%), Севастополе (минус 4,4%) и Кабардино-Балкарии (минус 2,7%).

Бизнесменам могут разрешить перевод личных фондов в российские офшоры Инициатива предназначена фактически для российских бенефициаров, хотя в текущей версии законопроекта упомянуты иностранцы, отметили эксперты.

Общий рост рентабельности предприятий связан с восстановлением мировой и российской экономики после коронавирусного кризиса, указали аналитики. «Карантинные ограничения ослабевают, восстанавливается глобальный и розничный спрос, на этом фоне растут производство и сбыт продукции», — объяснили эксперты.

По их оценке, огромное значение для восстановления финансовых показателей российского крупного и среднего бизнеса имеет начавшееся в 2021 году резкое удорожание сырьевых товаров. В регионах — лидерах по рентабельности ведущую роль играют отрасли, зависящие от глобального спроса на сырье, — добыча и обрабатывающая промышленность, отметили в FinExpertiza.

Учитывая рост цен на рынке сырья в течение первой половины 2021 года, выводы FinExpertiza выглядят абсолютно обоснованными, считает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В число регионов — лидеров по уровню рентабельности входят именно те субъекты, которые стали бенефициарами повышения цен, например, на продукцию металлургического сектора и удобрений, добавила она. Вместе с тем аналитик обратила внимание на фактор высокой инфляции, которая скорректирует рентабельность.