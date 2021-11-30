Банк России предлагает не продлевать льготную программу по ипотеке — нужны адресные меры. Об этом заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе «6,5%», мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, — они работающие и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо», — сказал она.

Набиуллина при этом отметила, что продление такой программы может негативно сказаться на рынке. «Широкомасштабное продление [льготной] ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья, и мы видим такого рода последствия», — отметила она.

В то же время, по словам главы ЦБ, после серьезного изменения параметров льготной ипотеки летом некоторые ожидали резкого сокращения выдачи ипотеки, но этого не произошло. «Ипотека растет высокими темпами — на наш взгляд, по итогам года это может быть рост порядка 27%. Это выше, чем рост номинальных доходов населения, а этот рост должен быть соизмерим», — подчеркнула она.

В свою очередь ВТБ предлагает модернизировать условия «Ипотеки с господдержкой» после окончания программы 1 июля 2022 года. По мнению банка, программу следует продолжить с фокусом на социальные категории населения и жителей моногородов, а также увеличить объем субсидирования для рынка индивидуального жилищного строительства. Адресный подход обеспечит доступные ценовые условия для льготников на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ и поддержит растущий сегмент частных домов, пояснил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Высказывания Печатникова распространила пресс-служба ВТБ.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

В банке напомнили, что с начала 2021 года ЦБ уже увеличил ключевую ставку на 3,25 п. п., до 7,5%, анонсировав возможность еще одного повышения уже в декабре этого года. По оценкам аналитиков ВТБ, в 2022 году ее размер достигнет 8,5%. В связи с этим на рынке можно ожидать продолжения роста стоимости жилищных кредитов, которые уже сегодня стоят на пороге двузначных ставок.

Программа господдержки по ипотеке в нынешнем виде действует до 1 июля 2022 года со ставкой, установленной правительством РФ на уровне 7% годовых (крупнейшие банки предлагают к ней дополнительные скидки). После ее окончания заемщики столкнутся с резким ростом средней ставки на рынке, что будет особенно чувствительно для льготных категорий населения: к примеру, сотен тысяч врачей, учителей, ученых, предупреждают в ВТБ.

Из-за резкого изменения конъюнктуры рынка банк считает принципиально важным заранее проработать новые условия госпрограммы и перезапустить ее летом 2022 года. Это позволит льготникам без излишней спешки подобрать новое жилье и готовиться к сделкам, а рынку — избежать «перегрева», который случился в июне 2021 года и привел, как отмечают в ВТБ, к резкому сокращению выдач в следующие месяцы.

«Первый этап господдержки способствовал росту рынка в мегаполисах; сейчас по большей части программа востребована в регионах. В дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на учителей, врачей, представителей других социально значимых профессий и жителей моногородов, чтобы они не столкнулись с трудностями при приобретении нового жилья из-за роста стоимости кредитов. Для уверенного развития социальной сферы возможность купить недвижимость с использованием льготной ипотеки может действовать и на постоянной основе. Это позволит заемщикам планировать свои расходы на несколько шагов вперед, а также обеспечит равномерный ввод новых объектов на всей территории страны», — прокомментировал Печатников.

По словам топ-менеджера, ВТБ совместно с «ДОМ.РФ» реализует этот принцип в рамках единой региональной программы со сниженными ставками. В начале 2022 года первая универсальная программа для социальных категорий заемщиков стартует в Архангельской области.

В рамках модернизации госпрограммы ВТБ также предлагает увеличить объем субсидирования ипотеки для рынка ИЖС.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин также предложил продлить действие программы льготной ипотеки после официального срока ее завершения в июле 2022 года. Об этом он сообщил во вторник ТАСС в кулуарах форума «Малоэтажная Россия — 2021».

«В октябре 2021 года вступило в силу постановление, по которому вносятся изменения в программу льготной ипотеки для строительства и покупки жилья. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 7% годовых на весь срок кредитования при покупке жилого помещения на первичном рынке недвижимости, в том числе и на строительство индивидуального жилого дома. <…> Необходимо, чтобы данное постановление было продлено и на последующие годы», — сказал он.

Катырин напомнил, что получить кредит пока можно до конца действия программы льготной ипотеки — до 1 июля 2022 года. Внесенные изменения предполагают, что сумма государственной поддержки будет увеличена с 2,08 трлн до 2,4 трлн рублей, которые должны помочь улучшить жилищные условия не менее чем 857 тыс. граждан России.



Накануне Банк России выпустил аналитическую записку «Об оценке потенциального спроса на ипотеку», где в том числе было отмечено, что активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы чревато резким падением спроса в 2026—2030 годах, а это негативно скажется на рынке жилья и в строительном секторе.