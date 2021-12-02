Министерство экономического развития запустило разъяснительную кампанию, цель которой — повысить доверие к благотворительности и одновременно научить граждан правильно жертвовать средства, не доверяя их мошенникам, пишут «Известия» . Кампания проводится в рамках плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в России, подписанного еще в июле этого года, однако разъяснительную работу по этому плану начинают сейчас, сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что важно сделать доступной для граждан информацию о том, какие способы сбора пожертвований являются прозрачными, а какие характерны для недобросовестных участников сектора. Люди должны понимать, как можно проверить информацию о сборах, как принять участие в благотворительности и не стать жертвой мошенничества, добавили там.

По словам представителей ведомства, понятная и четкая информация «позволит повысить доверие граждан к некоммерческим организациям и увеличить вовлеченность граждан в благотворительность». Материалы будут распространяться через органы исполнительной власти регионов России, через инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций — участников Всемирного дня благотворительности #ЩедрыйВторник.

В Минпросвещения уточнили, что «недоверие граждан к благотворительному сектору по-прежнему остается на высоком уровне», так как люди «не совсем понимают, чем именно занимаются НКО». «Как правило, люди не могут отличить сбор добропорядочной НКО от сомнительного сбора в Интернете или на улице», — пояснили в ведомстве.

Ретейлеры поддержали идею об отмене НДС на продукты для благотворительности Реализация инициативы может столкнуться с рядом сложностей, в том числе с возможной попыткой использовать эти схемы для ухода от НДС, считают эксперты.

Министерство ссылается на опрос ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в июне 2020 года. В исследовании «Лжеблаготворительная деятельность в российском обществе: вовлеченность населения, запрос на регулирование» говорится, что 21% россиян не собираются совершать пожертвования в ближайшем будущем, 41% не доверяет благотворительным организациям, а 80% считают, что мошенничество под видом благотворительности распространено в обществе. В этом же исследовании говорится, что 76% жертвователей не отслеживают, куда идут их пожертвования, чем пользуются мошенники.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Мерсиянова приводит результаты всероссийского репрезентативного опроса населения, который был проведен уже в этом году ее центром. Согласно данным опроса, 49% россиян считают, что большинству некоммерческих организаций нельзя доверять, а 41% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

«Это говорит о том, что уровень авансированного доверия благотворительным организациям в нашей стране достаточно высок», — сказала Мерсиянова, отметив, что ниже среднего уровень доверия к таким организациям среди мужчин и жителей городов-миллионников, также низок уровень авансированного доверия к благотворительным организациям у рабочих.