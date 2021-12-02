Почти половина россиян негативно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Такие результаты приводятся в
Так, менее половины россиян (45%) предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28%) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Четверть россиян (26%) предпочитают использовать для расчетов наличные. При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только наличными деньгами, а 11% — только безналичными платежами.
Оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане старше 60 лет (46% платят так всегда или в большинстве случаев). Чаще других безналичные расчеты предпочитают молодежь (56—70%) и люди 35—44 лет (50%).
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
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Лиц.№ 316
|до 8%
|0
|до 2%
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Лиц.№ 1326
|до 4,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 5%
|0 - 790
|нет
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Лиц.№ 2590
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
На вопрос, готовы ли россияне отказаться от использования бумажных денег в случае, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно, 48% респондентов ответили, что скорее не готовы к полному переходу на безналичные способы оплаты (52—56% среди граждан от 35 до 59 лет), тогда как 49% всех опрошенных — скорее готовы. Даже при условии, что безналичная оплата будет приниматься везде, скорее не готовы отказаться от использования наличных 52—56% наиболее экономически активных граждан от 35 до 59 лет.
Положительно оценивают идею об отмене наличных расчетов только четверть россиян (26%). Четверть опрошенных (25%) безразлично относятся к этой идее. Почти половина россиян (47%) отрицательно относятся к возможности расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом (52% мужчин и 42% женщин).
Более половины граждан (62%) согласны с мнением, что в перспективе ближайших 20—30 лет бумажные деньги выйдут из оборота, а все расчеты будут происходить в цифровом виде, 27% считают, что бумажные деньги, скорее всего, будут использоваться (в большей степени к этому мнению склоняются мужчины, 30%).
Почти половина россиян (47%) считают себя в той или иной мере успешными людьми. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».