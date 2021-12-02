Почти половина россиян негативно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Такие результаты приводятся в опросе ВЦИОМ.

Так, менее половины россиян (45%) предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28%) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Четверть россиян (26%) предпочитают использовать для расчетов наличные. При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только наличными деньгами, а 11% — только безналичными платежами.

Оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане старше 60 лет (46% платят так всегда или в большинстве случаев). Чаще других безналичные расчеты предпочитают молодежь (56—70%) и люди 35—44 лет (50%).

На вопрос, готовы ли россияне отказаться от использования бумажных денег в случае, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно, 48% респондентов ответили, что скорее не готовы к полному переходу на безналичные способы оплаты (52—56% среди граждан от 35 до 59 лет), тогда как 49% всех опрошенных — скорее готовы. Даже при условии, что безналичная оплата будет приниматься везде, скорее не готовы отказаться от использования наличных 52—56% наиболее экономически активных граждан от 35 до 59 лет.

Положительно оценивают идею об отмене наличных расчетов только четверть россиян (26%). Четверть опрошенных (25%) безразлично относятся к этой идее. Почти половина россиян (47%) отрицательно относятся к возможности расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом (52% мужчин и 42% женщин).

Более половины граждан (62%) согласны с мнением, что в перспективе ближайших 20—30 лет бумажные деньги выйдут из оборота, а все расчеты будут происходить в цифровом виде, 27% считают, что бумажные деньги, скорее всего, будут использоваться (в большей степени к этому мнению склоняются мужчины, 30%).