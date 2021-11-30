Почти половина россиян (47%) считают себя в той или иной мере успешными людьми. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

По данным опроса, среди молодежи от 18 до 24 лет наибольшая доля точно уверенных в своей успешности — 14%. Значительная часть тех, кто считает себя «скорее успешным, чем нет», отмечена в группе 25—34 года (42%) и 35—44 года (40%). Среди старшего поколения наибольшая часть сомневающихся или уверенных в своей неуспешности — 56%.

Говоря об успешности, люди в основном отталкиваются от следующих критериев: уровень дохода (32%), престижная работа (21%) и уровень образования (19%). По результатам исследования, больше всего на доход внимание обращают люди в возрасте от 25 до 34 лет (38%). В контексте успешности наименьшее значение доход имеет для людей старше 60 лет (24%).

Уровень образования в качестве критерия успешности больше всего ценится возрастной группой 60+ и молодежью до 24 лет, причем среди последних этот критерий занял второе место по значимости.

Также ранжирование критериев меняется от уровня доходов — чем выше доход, тем более значимым становится уровень образования как критерий успешности. Среди тех россиян, уровень доходов которых до 50 тыс. рублей в месяц, уровень образования третий по значимости критерий и составляет 18%. В группе с доходом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей 24% отметили этот критерий, тогда как престижную работу — лишь 17%.