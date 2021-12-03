НС Банк запустил сезонный вклад «Зимняя сказка», сообщила пресс-служба кредитной организации.



Предложение действует до 31января 2022 года.

Ставка по вкладу составляет 8,25% годовых на срок 600 дней, 8% годовых — на срок 400 дней, 7,5% — на срок 200 дней и 7% — на срок 100 дней.

Сумма вклада от 50 тыс. до 1,4 млн рублей, выплата процентов в конце срока.

Вклад можно открыть как в офисах банка, так и дистанционно в интернет-банке «НС Онлайн». Вкладчикам НС банка доступна дополнительная привилегия — кредитная карта с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).