На новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200–300 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в ряде крупных банков. Таким образом они поддержали идею регулятора — ранее Центробанк выступил с инициативой создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций.

В ЦБ в конце ноября предложили создать специальные банковские вклады для людей с невысокими доходами. При этом у человека может быть только один такой продукт, сумма его ограничена, а процентная ставка привязана к уровню ключевой или инфляции, уточняли в регуляторе параметры будущего инструмента. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что рассматриваются два варианта реализации нового продукта. В первом сценарии ставка выше рыночной по такому депозиту может быть обеспечена за счет прибыли банков, во втором — субсидирования правительством путем повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же кредитных организаций.

Важность реализации таких социальных программ для населения, позволяющих скопить деньги на крупную покупку или сформировать подушу безопасности, отметили в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. Говоря об условиях, управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин подчеркнул необходимость установления ограничений по сумме вклада до 300 тыс. рублей. По оценке руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, 200 тыс. рублей, или 50% от средней суммы обычных вкладов, — оптимальный порог для таких продуктов. Лимитов по сумме быть не должно, поскольку речь идет о людях с невысокими доходами, уверен зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов.

Доходность по новому депозиту следует привязать к ключевой ставке, так как уровень инфляции — спорный показатель, и его публикуют сразу несколько различных институтов, сказал Павлов. В УБРиР высказались за аналогичный подход. Альтернативное мнение выразил Чаусов: ставку нужно привязать к показателю инфляции, которая в первую очередь влияет на уровень жизни и стоимость накоплений.

Привязка к инфляции выглядит более логичной, поскольку ключевая ставка меняется все же с определенным лагом, а задача — покрыть инфляционные издержки, согласился CFA, директор департамента операций на финансовых рынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко, не уточнив, поддерживает ли банк инициативу ЦБ.

В ВТБ и «Открытии» отметили, что идея о новом продукте требует дополнительной проработки. Важно, чтобы регулятор совместно с банковским сообществом установил параметры спецвклада, в том числе принципы формирования процентной ставки, источники и механизмы госсубсидирования, отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.