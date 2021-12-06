Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке, пишет РБК со ссылкой на материалы ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Они были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Получение материалов подтвердили представители Росбанка и Альфа-Банка. О разработке соответствующих изменений в 161-ФЗ Уваров рассказал 2 декабря на Международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — отмечал Уваров. За III квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн.

Широко распространенное сейчас мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом данных (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для кражи средств с помощью методов социальной инженерии, «является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом», говорится в справке к поправкам в закон.

Эксперты рассказали о трендах развития киберпреступности Успешности программ-вымогателей — в России количество их атак в 2021 году увеличилось на 200% — способствовали альянсы операторов шифровальщиков с продавцами доступов в скомпрометированные сети компаний в рамках партнерских программ.

Так, планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии». Согласно исследованию группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. рублей за один раз.

Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических трансакциях.

При этом из документа не ясно, в какой степени на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка, когда он под воздействием мошенников самостоятельно переводит им средства. Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента. Два источника в банках также говорят о том, что у рынка пока нет ответа на этот вопрос.