СМИ: два крупных банка претендуют на заложенные акции «Русского Стандарта»

Инвесткомпания А1 нашла претендентов на 49% акций банка «Русский Стандарт», которые хочет получить через реализацию залога по пакету дефолтных еврооблигаций кредитной организации, пишет «Коммерсант». Об этом сообщил Reuters управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. Источник издания уточнил, что речь идет об Альфа-Банке и Газпромбанке. Елинсон подтвердил, что А1 располагает письменным обязательством двух кредитных организаций, но не назвал их. В А1 готовы рассмотреть и других потенциальных интересантов, если такие появятся, отметил он.

В Альфа-Банке отказались от комментариев. Газпромбанк не планирует и не заинтересован в покупке акций банка «Русский Стандарт», сообщил ТАСС пресс-секретарь Антон Трифонов.

Обеспеченные облигации на 451 млн долларов c 13-процентным купоном и погашением в 2022 году выпущены Russian Standard Ltd в 2015 году. Тогда между «Русским Стандартом» и лондонским Citibank был заключен договор залога о передаче в качестве обеспечения 556 925 акций банка «Русский Стандарт», составляющих 39,88%, и 127 279 акций (или 9,12%). Компания впервые допустила дефолт в 2017 году. В российский суд Citibank обратился с иском в сентябре 2020 года, задолженность «Русского Стандарта» перед ним оценивалась в 757,25 млн долларов. Истец обратился к суду с требованием «определить способ реализации предмета залога путем продажи с публичных торгов» с начальной стоимостью в 13,2 млрд рублей.

Лента новостей Дело о взыскании 49% банка «Русский Стандарт» по облигационному долгу направлено на новое рассмотрение Кассационная инстанция в лице Арбитражного суд Московского округа удовлетворила заявление лондонского Citibank и отправила иск о взыскании 49% банка «Русский Стандарт» на новое рассмотрение. Об этом сообщает РБК, напоминая, что акции банка заложены по облигационному долгу структуры его владельца Рустама Тарико. 19.10.2021 15:16

По оценке аналитика S&P Дмитрия Назарова, вероятность успешного изъятия 49% акций «Русского Стандарта» невелика — некоторые особенности договора залога сильно затрудняют его изъятие. Заявление А1 он расценивает «как попытку улучшить свои переговорные позиции». По мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игоря Алексеева, банк может быть интересен потенциальным инвесторам, прежде всего потому что он операционно прибыльный. Осложняет вложения в актив отсутствие контроля в случае получения 49% банка, что снижает привлекательность такого приобретения с учетом наличия непрофильных активов на балансе, связанных с ключевым бенефициаром банка, пояснил эксперт. Из-за этого неконтрольный пакет «Русского Стандарта» «является достаточно спорным активом для приобретения, считает Алексеев.