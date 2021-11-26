Промсвязьбанк предложит ипотеку под 0,1% для космонавтов

Промсвязьбанк готов предоставлять космонавтам и кандидатам в космонавты льготные ипотечные кредиты. Соответствующее соглашение было заключено между банком и госкорпорацией «Роскосмос» в ходе подготовки пуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» на космодроме Байконур, сообщили в ПСБ.

В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотекой от ПСБ по ставке 0,1% годовых. В рамках программы можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынках. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для космонавтов и 7 млн рублей для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос — 10%. Кредит предоставляется на срок от трех до 15 лет.

Как отметил на церемонии подписания соглашения первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, программа «с беспрецедентной ставкой 0,1% годовых… станет инструментом долгосрочной мотивации и поддержки людей значимых для страны профессий».



В свою очередь первый заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников рассказал, что «для повышения престижа профессии «космонавт» разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата».