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Промсвязьбанк предложит ипотеку под 0,1% для космонавтов

08.12.2021 17:20
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5 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Промсвязьбанк

Промсвязьбанк готов предоставлять космонавтам и кандидатам в космонавты льготные ипотечные кредиты. Соответствующее соглашение было заключено между банком и госкорпорацией «Роскосмос» в ходе подготовки пуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» на космодроме Байконур, сообщили в ПСБ.

В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотекой от ПСБ по ставке 0,1% годовых. В рамках программы можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынках. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для космонавтов и 7 млн рублей для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос — 10%. Кредит предоставляется на срок от трех до 15 лет.

Как отметил на церемонии подписания соглашения первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, программа «с беспрецедентной ставкой 0,1% годовых… станет инструментом долгосрочной мотивации и поддержки людей значимых для страны профессий».

В свою очередь первый заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников рассказал, что «для повышения престижа профессии «космонавт» разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата».

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