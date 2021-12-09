Специалисты по кибербезопасности в 2021 году находили по 380 тыс. вредоносных файлов ежедневно

В среднем в 2021 году специалисты обнаруживали по 380 тыс. новых вредоносных файлов в день, что на 5,7% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Большинство угроз (91%) традиционно содержалось в файлах Windows; также злоумышленники активно распространяли угрозы для Linux. Количество обнаруженного вредоносного и нежелательного ПО для этого семейства операционных систем выросло на 57% за год.

Количество обнаруженных червей, которые могут самовоспроизводиться и самостоятельно распространяться после проникновения в систему, увеличилось на 117,5%, вирусов — на 27%. Более половины обнаруженных угроз (54%) составляли неспецифические троянцы. Также на 2,24% выросло количество троянских программ-дропперов, предназначенных для доставки других, более сложных вредоносных программ на устройство жертвы.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дениса Стафоркина, общая онлайн-активность все еще находится на пике из-за того, что многие люди по всему миру продолжают работать удаленно. Массовый переход в онлайн означает, что люди используют все больше устройств, что приводит к увеличению поверхности атаки и снижает уровень защищенности. Поэтому очень важно, чтобы пользователи повышали свою цифровую грамотность и своевременно обновляли защитные решения, отметил эксперт.