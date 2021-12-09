Все новости

Специалисты по кибербезопасности в 2021 году находили по 380 тыс. вредоносных файлов ежедневно

14.12.2021 12:00
1 046
Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В среднем в 2021 году специалисты обнаруживали по 380 тыс. новых вредоносных файлов в день, что на 5,7% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Большинство угроз (91%) традиционно содержалось в файлах Windows; также злоумышленники активно распространяли угрозы для Linux. Количество обнаруженного вредоносного и нежелательного ПО для этого семейства операционных систем выросло на 57% за год.

Количество обнаруженных червей, которые могут самовоспроизводиться и самостоятельно распространяться после проникновения в систему, увеличилось на 117,5%, вирусов — на 27%. Более половины обнаруженных угроз (54%) составляли неспецифические троянцы. Также на 2,24% выросло количество троянских программ-дропперов, предназначенных для доставки других, более сложных вредоносных программ на устройство жертвы.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дениса Стафоркина, общая онлайн-активность все еще находится на пике из-за того, что многие люди по всему миру продолжают работать удаленно. Массовый переход в онлайн означает, что люди используют все больше устройств, что приводит к увеличению поверхности атаки и снижает уровень защищенности. Поэтому очень важно, чтобы пользователи повышали свою цифровую грамотность и своевременно обновляли защитные решения, отметил эксперт.

Мошенники распространяют программу, которая по легенде должна сгенерировать QR-код, подтверждающий вакцинацию, но в реальности загружает на компьютер пользователя сразу несколько троянов. О такой угрозе сообщает компания «Доктор Веб».

10.12.2021 18:15

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Эксперты предупредили о мощных DDoS-атаках из-за объединенных ботнетов
Исследование: об утечках данных сообщала только каждая пятая компания в РФ
В ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников
В Сети зафиксировали предновогодний бум фишинговых сайтов