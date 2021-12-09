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​ВШЭ: инфляционные ожидания и настроения россиян вернулись к рекордным цифрам

18.12.2021 13:24
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Сентябрьское снижение инфляционных ожиданий после выхода индикаторов на максимумы в летние месяцы оказалось разовым явлением, и в октябре-ноябре 2021 года показатели, характеризующие ценовые настроения граждан, вернулись к цифрам, близким к рекордным. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

Аналитики ВШЭ указывают, что медианное значение наблюдаемой за предыдущие 12 месяцев инфляции в ноябре снизилось на 0,1 процентного пункта и составило 16,2%, при этом среди респондентов со сбережениями показатель уменьшился на 0,1 п. п. до 13,5%, а в подгруппе без сбережений — на 0,5 п. п. до 17,5%. Ожидания роста цен в ближайшие 12 месяцев изменились аналогичным образом: в целом они снизились на 0,1 п. п. до 13,5%, в первой группе — также на 0,1 п. п. до 11,3%, а во второй — на 0,5 п. п. до 15,1%.

Среди товаров, темп роста цен которых в последний месяц характеризовался респондентами как очень сильный, наиболее часто упоминались мясопродукты (52% респондентов), яйца, молоко и молочная продукция (38%), а также фрукты и овощи (35%), несмотря на значительное замедление динамики последних в ноябре.

Индекс текущего состояния также снизился до очень низких уровней за счет падения оценок изменения личного материального положения за последний год. В этих условиях, замечают аналитики, баланс мнений о благоприятности времени для крупных покупок сместился еще сильнее в отрицательную сторону, при этом распределение ответов на вопрос о распоряжении свободными средствами не прибавило популярности сбережениям. Эксперты допускают, что с учетом текущих темпов роста цен после покрытия основных расходов свободных средств для той или другой опции у населения просто не остается.

«Несмотря на прогнозируемое замедление динамики цен инфляционные ожидания в декабре-январе сохранятся вблизи текущих значений. При этом индексация отпускных прайс-листов в начале следующего года может привести к дальнейшему снижению оценок личного материального положения и ухудшению потребительских настроений в послепраздничный период», — прогнозируют аналитики.

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