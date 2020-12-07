СК просит арестовать экс-владельца компании «Русский продукт» и Банка БКФ Ольгу Миримскую

Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте экс-владельца компании «Русский продукт» и Банка БКФ Ольги Миримской по делу о получении взятки, сообщили в Басманном суде Москвы.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миримской О. М. поступило в суд», — сказали в суде.

В рамках дела также просят арестовать следователя Юрия Носова.