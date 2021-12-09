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​Аналитики HSBC назвали главные рыночные риски в 2022 году

17.12.2021 20:21
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Источник
Banki.ru

В следующем году двумя ключевыми рисками для рынков будут коронавирус и жесткое регулирование в Китае, а вложения в акции не принесут впечатляющей прибыли. Об этом заявили в HSBC Asset Management, сообщает CNBC.

В своем прогнозе на 2022 год банк заявил, что огромная прибыль, которую инвесторы получили за последние 18 месяцев, в значительной степени «заимствована из будущего». Главный стратег HSBC Asset Management Джозеф Литтл отметил, что доходность облигаций, спреды и премии за риск падают. Таким образом, доходность многих классов активов ниже, чем была в начале года, добавил он.

По словам Литтла, двумя ключевыми рисками со стороны спроса являются новые варианты коронавируса и жесткая экономическая политика Китая, где ужесточение регулирования продолжает сдерживать экономическую активность. «Мы ожидаем, что будет введен ряд целевых мер смягчения, но инвесторы должны смириться с тем, что базовый рост в Китае на данный момент находится в районе 5%», — добавил он.

Что касается предложения, то основные риски заключаются в более медленном восстановлении цепочек поставок и сохранении перекосов на мировых рынках труда. Литтл заявил, что сегодня «равновесная безработица выше, чем предполагает большинство экономистов».

HSBC также заявил, что привлекательными выглядят облигации с фиксированным доходом и долговые бумаги, деноминированные в китайских юанях. По мнению эксперта, «несмотря на существующие риски, будущая доходность азиатских кредитов выглядит значительнее по сравнению с США и Европой».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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