АКРА подтвердило банку «Открытие» рейтинг «АА(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне «АА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг выпусков облигаций банка также подтвержден на уровне «АА(RU)».

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг «Открытия» отражает очень высокую вероятность оказания ему экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду очень высокой системной значимости банка. При этом оценка собственной кредитоспособности «Открытия» («а+») обусловлена сильным бизнес-профилем, адекватной позицией по капиталу, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.

Как напоминают аналитики, «Открытие» — системно значимый универсальный банк, доля Банка России в уставном капитале составляет 100%. В июле 2019 года в отношении банка была завершена процедура финансового оздоровления, которая длилась около двух лет. В настоящее время регулятор находится в процессе реализации стратегии выхода из капитала банка. Банк «Открытие» является головной организацией одноименной банковской группы, которая, как пишут эксперты, «активно усиливает свои рыночные позиции путем предоставления экономике широкого спектра финансовых услуг».

АКРА отмечает, что сильная оценка бизнес-профиля («а») банка определяется его рыночными позициями (шестое место по капиталу среди российских кредитных организаций). Франшиза банка в сфере кредитования и трансакционного обслуживания юридических и физических лиц также оценивается как сильная, а диверсификация операционного дохода — как высокая в силу универсального характера деятельности группы. В среднесрочной перспективе банк также нацелен на повышение операционной эффективности, которая продолжает улучшаться.

В числе прочего отмечается адекватное качество ссудного портфеля финучреждения, который занимает половину его активов: учтены невысокий уровень проблемной задолженности и приемлемая концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (около 19%). По сравнению с прошлыми периодами рост ссудного портфеля в целом замедлился, однако объем розничных кредитов (32% всех кредитов) все еще активно увеличивается. Концентрация портфеля на высокорискованных отраслях умеренная.



«Вместе с тем уровень рыночного риска группы остается повышенным <…>, а ценные бумаги формируют 32% активов и в значительной мере приходятся на вложения НПФ. Качество управления рисками оценивается как адекватное», — указано в релизе.