Альфа-Банк предложил малому бизнесу сервис по проверке сотрудников перед приемом на работу

Альфа-Банк запустил сервис для малого бизнеса по проверке потенциальных сотрудников. Он помогает работодателям принять решение, стоит ли взять человека на работу, и особенно актуален для компаний, не имеющих собственного отдела безопасности, отмечают в банке.

Перед проверкой работодатель обязательно должен получить согласие кандидата, подчеркивается в сообщении финучреждения.

Далее потребуются только паспортные данные соискателя. «Всего за три минуты системы банка собирают информацию из 13 баз данных, включая государственные информационные системы. В итоговом отчете отражено, не поддельный ли у человека паспорт, совершал ли он правонарушения, есть ли у него незакрытые исполнительные производства, связи с юридическими лицами и так далее», — рассказали в Альфа-Банке.



«Как правило, все крупные компании проводят такую проверку перед приемом сотрудника на работу. Эта гигиеническая мера защищает от нежелательных рисков. Ведь сотрудники, особенно на ответственных должностях, имеют доступ и к внутренней информации, и к бюджетам организации. Но не каждый малый бизнес может позволить себе собственную службу безопасности. Альфа-Банк берет эту проблему на себя и помогает оценить благонадежность потенциального сотрудника», — комментирует руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.