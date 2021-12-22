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Альфа-Банк предложил малому бизнесу сервис по проверке сотрудников перед приемом на работу

22.12.2021 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Альфа-Банк запустил сервис для малого бизнеса по проверке потенциальных сотрудников. Он помогает работодателям принять решение, стоит ли взять человека на работу, и особенно актуален для компаний, не имеющих собственного отдела безопасности, отмечают в банке.

Перед проверкой работодатель обязательно должен получить согласие кандидата, подчеркивается в сообщении финучреждения.

Далее потребуются только паспортные данные соискателя. «Всего за три минуты системы банка собирают информацию из 13 баз данных, включая государственные информационные системы. В итоговом отчете отражено, не поддельный ли у человека паспорт, совершал ли он правонарушения, есть ли у него незакрытые исполнительные производства, связи с юридическими лицами и так далее», — рассказали в Альфа-Банке.

«Как правило, все крупные компании проводят такую проверку перед приемом сотрудника на работу. Эта гигиеническая мера защищает от нежелательных рисков. Ведь сотрудники, особенно на ответственных должностях, имеют доступ и к внутренней информации, и к бюджетам организации. Но не каждый малый бизнес может позволить себе собственную службу безопасности. Альфа-Банк берет эту проблему на себя и помогает оценить благонадежность потенциального сотрудника», — комментирует руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

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Нонна Цай

начальник отдела по рассмотрению обращений клиентов Альфа-Ба...
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