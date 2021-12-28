Аналитики не исключают активизации поглощений в рамках борьбы банков за средства вкладчиков

Относительно медленный рост объема привлеченных клиентских средств стал одним из трендов развития банковской отрасли РФ в 2021 году, а в 2022-м борьба за средства физических лиц, возможно, усилится, что может стать фактором некоторой активизации рынка слияний и поглощений. Такой прогноз дается в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Темпы роста привлечения клиентских средств существенно уступают скорости наращивания активов, констатируют эксперты. Так, при увеличении кредитного портфеля за 11 месяцев более чем на 9 млрд рублей прирост средств клиентов без учета госкомпаний и организаций составил 6,6 млрд, из которых 1,8 млрд обеспечил рост остатков на эскроу-счетах, а 2,2 млрд — приток средств корпоративных клиентов в ноябре 2021 года.

«Хотя соотношение клиентских средств и кредитов с начала 2021 года практически не изменилось, а имеющиеся у банков средства клиентов позволяют с избытком финансировать портфель ссудных требований, ситуация выглядит иначе, если не учитывать государственные деньги», — обращают внимание в АКРА. По данным агентства, в 2021-м доля средств государства составила более 10% клиентских средств, а предыдущий максимум в 9,3% был достигнут в 2019 году, когда также наблюдался быстрый рост необеспеченного кредитования.

Отставание динамики прироста клиентских средств от роста кредитного портфеля фиксировалось большую часть 2021 года как в рознице, так и в корпоративном сегменте. Рост объема средств, привлеченных от физических лиц (без учета эскроу-счетов), с начала 2021 года составил 1,2%. Хотя банки все активнее повышают ставки как по текущим счетам, так и по срочным вкладам, склонность населения наращивать сбережения остается достаточно низкой, констатируют эксперты. Причинами этого, по их мнению, являются рост потребительских расходов на фоне инфляции, а также стремление населения вложить доступные денежные средства в недвижимость в условиях роста ее стоимости или в ценные бумаги.

По мнению агентства, в 2022 году темпы роста привлечения клиентских средств останутся умеренными. АКРА ожидает, что приток средств физических лиц в следующем году составит около 3 трлн рублей (этот объем будет распределен между эскроу-счетами и прочими видами вкладов). Ожидаемое АКРА сохранение роста инвестиций в основной капитал поддержит приток средств в корпоративный сегмент банковского бизнеса, при этом значительное увеличение объема привлечения от государственных институтов маловероятно. АКРА отмечает зависимость доступного для размещения в банках объема таких средств от ситуации на рынке углеводородов и экспортной выручки и ожидает сокращения потенциала наращивания госсредств на счетах банков.

«Указанные выше факторы подтверждают вывод об ограниченности ресурсов для поддержания темпов роста. С учетом того, что базовый прогноз АКРА в отношении роста кредитного портфеля составляет около 10 трлн рублей, дефицит ресурсов для его финансирования может достичь 2,5 трлн рублей», — говорится в аналитическом материале.

Как ожидают его авторы, попытки банков сохранить относительно высокие темпы роста в таких условиях вынудят их либо повышать стоимость привлечения, чтобы забрать ресурсы у конкурентов в банковской отрасли или других финансовых компаний, либо искать иные источники фондирования.

АКРА отмечает развитие в 2021 году тенденции перетока клиентских средств, прежде всего розничных, в крупные кредитные организации: по мере уменьшения размера банков, растет число тех, которые сталкиваются с чистым оттоком клиентских средств. Так, если почти все системно значимые банки сумели нарастить такие пассивы, то общая доля банков, зафиксировавших приток средств физлиц, не превышает 40%. С учетом того, что количество банков, которые могут рассчитывать на стабильные остатки средств клиентов-бюджетников, а также на средства, получаемые в рамках зарплатных проектов, ограниченно, агентство ожидает ужесточения конкуренции за средства физических лиц.

Компенсировать дефицит притока клиентских средств банки могут за счет эмиссии облигаций, а также посредством перераспределения ликвидных активов в пользу наращивания кредитных портфелей, рассуждают аналитики. При этом они считают, что, несмотря на наблюдаемый в последние годы рост интереса физических лиц и институциональных инвесторов к рынку ценных бумаг, роль последнего как источника ресурсов развития банков остается ограниченной. АКРА ожидает, что активность кредитных организаций на долговом рынке не снизится, но потенциал использования облигаций для фондирования роста активов останется небольшим.

Агентство также отмечает ограниченный потенциал размещения облигаций среди физических лиц, особенно в условиях введения дополнительных ограничений на работу неквалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг. «Таким образом, дальнейшее наращивание кредитных портфелей едва ли возможно без использования располагаемой банками ликвидности», — пишут аналитики. Они указывают, что в случае возобновления оттока клиентских средств банковская система в большей мере будет зависеть от средств регулятора для его покрытия.



«Косвенным следствием дефицита ресурсной базы может стать активизация рынка M&A, инициаторами которой станут крупные кредитные организации, ориентированные на дальнейший агрессивный рост. АКРА ожидает, что в течение 2022 года может быть заключено до пяти сделок, объектом которых станут банки, входящие в топ-50 по объему привлеченных средств физических лиц», — говорится в обзоре.