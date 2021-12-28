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​НС Банк увеличил ставки по рублевым вкладам

28.12.2021 21:07
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
НС Банк

НС Банк увеличил ставки в основной линейке банковских вкладов в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальные ставки по вкладам составляют:

  • До 8,7% годовых по вкладу «Рациональный»; депозит с повышенной ставкой при использовании банковской карты.
  • До 8,5% по вкладу «Зимняя сказка»; сезонный депозит с выплатой процентов в конце срока.
  • До 8,3% годовых по вкладу «НС Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов. Эффективная ставка при капитализации процентов составляет 8,62% годовых.
  • До 6,9% годовых по вкладу «Максимальный комфорт» с ежемесячной выплатой процентов. Эффективная ставка при капитализации процентов составит до 7,12% годовых.
  • До 7,2% годовых по депозиту «Тройной эффект»; мультивалютный вклад с ежемесячной выплатой процентов. Эффективная ставка составляет 7,31% годовых.
  • По вкладу «Удобный» до 7,8% годовых при выплате процентов на банковскую карту и до 7,6% годовых при выплате процентов на текущий счет. Проценты по депозиту «Удобный» выплачиваются ежемесячно.

Уточняется, что вкладчикам НС Банка доступна дополнительная привилегия — кредитная карта с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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