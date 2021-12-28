​НС Банк увеличил ставки по рублевым вкладам

НС Банк увеличил ставки в основной линейке банковских вкладов в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Максимальные ставки по вкладам составляют:
- До 8,7% годовых по вкладу «Рациональный»; депозит с повышенной ставкой при использовании банковской карты.
- До 8,5% по вкладу «Зимняя сказка»; сезонный депозит с выплатой процентов в конце срока.
- До 8,3% годовых по вкладу «НС Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов. Эффективная ставка при капитализации процентов составляет 8,62% годовых.
- До 6,9% годовых по вкладу «Максимальный комфорт» с ежемесячной выплатой процентов. Эффективная ставка при капитализации процентов составит до 7,12% годовых.
- До 7,2% годовых по депозиту «Тройной эффект»; мультивалютный вклад с ежемесячной выплатой процентов. Эффективная ставка составляет 7,31% годовых.
- По вкладу «Удобный» до 7,8% годовых при выплате процентов на банковскую карту и до 7,6% годовых при выплате процентов на текущий счет. Проценты по депозиту «Удобный» выплачиваются ежемесячно.
Уточняется, что вкладчикам НС Банка доступна дополнительная привилегия — кредитная карта с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).
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