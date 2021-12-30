АКРА подтвердило НК Банку рейтинг «В+(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг НК Банка на уровне «В+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг НК Банка определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, слабой оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по ликвидности при слабой оценке фондирования.

Как объясняют аналитики, умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb) в первую очередь определяется относительно невысокой долей банка на российском рынке. НК Банк осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. К приоритетным направлениям деятельности организации относятся кредитование промышленных предприятий, а также комплексное обслуживание частных лиц в категории Private Banking. При этом диверсификация бизнеса оценивается как достаточно высокая.

АКРА отмечает, что достаточность капитала банка оценивается как адекватная. По состоянию на 1 октября 2021 года финорганизация с запасом поддерживала нормативы достаточности (Н1.1 и Н1.2 — 17,3%). Это позволяет банку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 базисных пунктов без нарушения норматива Н1.2 даже в случае значительного роста резервов по кредитному портфелю.

При этом способность НК Банка генерировать капитал остается низкой. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за 2016—2020 годы находится на уровне 28 б. п. Кроме того, оценка достаточности капитала сдерживается невысокой операционной эффективностью банка: среднее отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов за последние три года превышает 75%.

В числе прочего оценка фондирования НК Банка была понижена до слабой в связи со значительным ростом концентрации. На десять крупнейших клиентов (групп) приходится 57,8% обязательств (годом ранее — 42,6%). Одновременно выросла зависимость банка от средств физических лиц. По состоянию на 1 октября 2021 года их доля в структуре обязательств банка составляла 77,5% (годом ранее — 59,6%).