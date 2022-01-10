Центробанк описал российского розничного инвестора

На фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. рублей. Такие основные характеристики инвестора выделил Банк России по результатам опроса 29 крупнейших брокеров, которые обслуживают почти всех розничных клиентов.

Исследование показывает, что мужчины более уверены в своих знаниях и в большей степени проявляют интерес к иностранным ценным бумагам по сравнению с женщинами. В первом полугодии 2021 года мужчины активно торговали на рынке, совершали больше маржинальных сделок, но при этом их положительный доход был не выше, чем у женщин. Согласно материалам регулятора, среди мужчин доля инвесторов с положительной доходностью портфеля составляет 50,7%, среди женщин — 51,5%. В целом за этот период более половины клиентов старше 30 лет получали прибыль от своих вложений, а молодежь до 20 лет чаще терпела неудачи при инвестировании, указывают в ЦБ.

Средний размер портфеля у женщин и мужчин сопоставим, но чем инвесторы старше, тем больше их счет. Такие клиенты более уверенно диверсифицируют свой портфель, и к 40—50 годам спектр используемых ими инструментов достигает максимума.

На инвестиционные предпочтения влияют и финансовые возможности. Если в небольших портфелях (до 10 тыс. рублей) в среднем находится два актива, то наиболее крупные портфели (от 100 млн рублей) могут насчитывать 18 инструментов. Доля таких состоятельных клиентов невелика — всего 0,05%, при этом им принадлежит 36,4% совокупных активов.



Московская биржа в сегодняшнем релизе, посвященном ее 30-летию, указывает, что в России 17 млн частных инвесторов, или более 10% населения страны.