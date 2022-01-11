По итогам 11 месяцев прошлого года доля СберБанка на рынке кредитных карт сократилась до минимума за пять лет: консервативный в этом сегменте банк проигрывает в динамике более агрессивным конкурентам, пишет «Коммерсант». Другие банки, в свою очередь, расширяют охват клиентов, в частности за счет молодежи.

По данным Frank RG на 1 декабря, доля СберБанка на рынке кредитных карт сократилась с 45,3% в начале года до 43,3%, что является минимальным за пять лет значением. Речь в данном случае идет о снижении доли, но не портфеля (портфель кредитных карт СберБанка на 1 декабря составлял 869,4 млрд рублей, следует из материалов Frank RG) — он растет, просто более медленными темпами, чем у ближайших конкурентов. «Сбер» проигрывает по динамике менее крупным, но более агрессивным конкурентам («Тинькофф», Альфа-Банку, ВТБ, Совкомбанку, Почта Банку, МТС Банку).

Проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко отметила, что в случае со «Сбером» важно учитывать и эффект масштаба: быстрый рост легче обеспечить при низкой базе старта. «СберБанк в сегменте кредитных карт несколько консервативнее конкурентов. Например, у банка не было кредитной карты с длинным грейс-периодом до недавнего времени, хотя ближайшие конкуренты запустили такой продукт уже пару лет назад», — пояснила она.

Стогниенко добавила, что СберБанку неинтересно работать с маленькими чеками в кредитных картах, тогда как «Тинькофф», например, активно выдает карты с лимитом в 20 тыс. рублей и имеет более агрессивные риск-аппетиты. В «Сбере» сообщили, что банк уже перешел к росту в сегменте кредитных карт, в том числе благодаря запуску в конце 2021 года новой кредитной «СберКарты» с беспроцентным периодом в 120 дней. Банк фиксирует высокий спрос на «СберКарту» — число заявок выросло на 80% за месяц.

Конкуренция в сегменте продолжит ужесточаться, предупреждают эксперты. Кредитные карты являются привлекательным продуктов для банков, они сочетают в себе высокую доходность с умеренным размером лимита, несущего кредитный риск, пояснил директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт СНГ» Максим Налютин. «Дополнительным драйвером развития этого рынка является активная борьба банков за наиболее молодых клиентов, для которых кредитная карта становится их первым продуктом», — подчеркнул он.

И тем не менее кредитные карты — это достаточно высокорискованный сегмент, и рост просроченной задолженности в нем на протяжении 2021 года тому подтверждение, уточнил гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов. «В условиях сложной экономической ситуации это привело к тому, что многие банки пересмотрели свою политику, сделав ставки на более стабильные сегменты», — сказал он. В 2022 году активного роста в сегменте ждать не стоит: ставки и риски растут, а кредитоспособность населения — нет, заключила Стогниенко.