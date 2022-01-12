Каждый третий регион РФ улучшил инвестиционную привлекательность

Несмотря на пандемию, 23 российских региона смогли улучшить свою инвестиционную привлекательность в 2021 году по сравнению с 2020-м, пишут «Известия». Это стало рекордом как минимум с 2017-го, следует из ежегодной оценки НРА. Так, 52 из 85 субъектов остались в тех же группах, что и годом ранее. Не изменился и список лидеров: на первом месте — Москва, за ней — Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Московская и Сахалинская области. Бенефициарами коронавирусного кризиса с точки зрения инвестиционной привлекательности стали «ресурсные» субъекты, говорится в исследовании. Значительную их долю составляют северные и дальневосточные (Мурманская и Амурская области, Чукотский АО, Якутия, Приморский край), чья экономика основана на добыче и переработке полезных ископаемых. Позитивную динамику показали и несырьевые субъекты (Ингушетия и Кабардино-Балкария). Среди регионов, которым удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, также оказались Алтайский край, Крым и Севастополь, Волгоградская и Орловская области, Краснодарский край, Северная Осетия, Брянская и Костромская области, Еврейский АО и Забайкальский край.

Однако десять регионов ухудшили свои позиции в рейтинге по итогам года. В их числе — Тульская, Курская и Новосибирская области, Башкортостан, Чувашия, Алтай, Мордовия, Оренбургская, Рязанская и Саратовская области. Причиной стало ухудшение макроэкономических и инфраструктурных показателей и отставание по темпам роста инвестиционной привлекательности по сравнению с другими субъектами, констатировали в НРА.

Лента новостей Россияне могут инвестировать в облигации регионов через платформу Мосбиржи «Финуслуги» Платформа «Финуслуги» Московской биржи 20 декабря представила первый в России сервис купли-продажи «народных» облигаций субъектов РФ. Бумаги регионов с гарантированным доходом будут продаваться только на платформе «Финуслуги», при этом брокерский счет для их приобретения не потребуется, сообщила Мосбиржа. 20.12.2021 18:49

В Минэкономразвития рассказали, что для повышения инвестиционной привлекательности регионов им предлагают инструменты, позволяющие создавать выгодные условия для бизнеса.Также ведомство координирует программы социально-экономического развития для нескольких регионов, включая десять субъектов с наиболее низкими показателями развития.

Рост инвестиционной привлекательности каждого региона объясняется своими причинами, однако ни один из них пока не способен потеснить Москву в лидерах рейтинга, отметил управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков. На сегодня столица возглавляет все регулярно публикуемые индексы и рейтинги инвестиционной привлекательности вне зависимости от методик их составления, пояснил он. Инвестиционная привлекательность региона сильно зависит от действий его властей, отметила старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В частности, это работа над улучшением инфраструктуры, работа с кадрами — создание программ повышения квалификации или смены профессии, а также модернизация законодательства, выявление неэффективных мер поддержки бизнеса, борьба с коррупцией.