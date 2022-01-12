Владельцы дефолтных бондов «дочки» ОВК потребовали от нее 16 млрд рублей

Компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», представляющая интересы владельцев облигаций, обратилась в суд с заявлением о взыскании с «дочки» «Объединенной вагонной компани» — «ОВК Финанс» — 16,4 млрд рублей, пишет РБК. Долг возник из-за дефолта, допущенного эмитентом в ноябре прошлого года при погашении выпуска облигаций. Заявление ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Сумма исковых требований складывается из номинальной части выпуска восьмилетних бондов на 15 млрд рублей, которые эмитент должен был погасить, и подлежащего выплате купонного дохода. В ноябре «ОВК Финанс» должна была выплатить в общей сложности 16,34 млрд рублей, но владельцы бумаг денег не получили. Как поясняли в ОВК, причина «в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде».

Лента новостей «Траст» терпит убытки из-за дефолта по облигациям ОВК «ОВК Финанс», дочерняя структура Объединенной вагонной компании (ОВК), не смогла погасить 24 ноября выпуск облигаций 01 и выплатить купоны на общую сумму 16,3 млрд рублей и объявила технический дефолт, пишет «Коммерсант». Ее основной кредитор и совладелец — банк непрофильных активов «Траст» добивался реструктуризации публичного долга, получив 13,4 млрд рублей убытка от переоценки ценных бумаг. 26.11.2021 09:55

Основным держателем дефолтного выпуска серии 01 выступает банк непрофильных активов «Траст», который одновременно является акционером ОВК с долей в 27,8%. Держателем бумаг выпуска на 5,55 млрд рублей выступает НПФ «Будущее». «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» с апреля 2021 года является представителем владельцев неконвертируемых процентных документарных облигаций «ОВК Финанс» серии 01, говорится на сайте компании. В этом качестве она должна представлять интересы всех держателей бумаг, в том числе НПФ «Будущее» и «Траста».

Представитель НПФ «Будущее» пояснил, что «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» подал иск к «ОВК Финанс» в рамках «всех необходимых процессуальных действий по защите интересов держателей облигаций». Если бы компания не сделала этого, с заявлением в суд обратились бы сами держатели ценных бумаг. Представитель держателей облигаций исполнил возложенную на него законом обязанность, указали в «Трасте». Также «ОВК Финанс» ведет переговоры с владельцами облигаций об урегулировании ситуации с возникшим долгом, рассказал представитель компании.