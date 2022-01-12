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QIWI приобретает платформу с платежными решениями и информационными услугами для такси

12.01.2022 16:45
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Киви Банк

Компания QIWI приобретает платформу для таксопарков «Таксиагрегатор». Сделка была одобрена советом директоров компании, ее закрытие запланировано на I квартал 2022 года, сообщили в среду в QIWI.

«Таксиагрегатор» — это SaaS-платформа (под SaaS подразумевается software as a service — программное обеспечение как услуга. — Прим. Банки.ру), которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. «Сервис помогает снизить затраты таксопарков, обеспечивая бесплатную автоматизацию полного цикла расчетов с водителями, снизить текучесть водителей и получить о них ценную информацию — рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и т. д. Платформа позволяет водителям отслеживать заработанные средства и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени с использованием удобного интерфейса. Оплата от клиентов поступает водителю через единый канал. Водитель при этом получает мгновенные выплаты после каждой поездки», — рассказывают в QIWI.

В компании напоминают, что QIWI и ООО «ГуруТакси» запустили собственную SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси еще в 2019 году. Киви Банк выступал в качестве эксклюзивного платежного партнера, который обеспечивал мгновенные платежи с минимальной комиссией и без дополнительных затрат на подключение и обслуживание. На сегодняшний день платформа «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тыс. компаний такси и более 308 тыс. водителей.

В QIWI объясняют, что сделка является частью стратегии компании «по дальнейшему развитию ценностного предложения в платежном сегменте для самозанятых». «Сочетание опыта QIWI и программного обеспечения платформы «Таксиагрегатор» и налаженных отношений с клиентами послужит основой для внедрения новых продуктов с добавленной стоимостью, направленных на переход от «поставщика платежных решений» к «экосистеме полного цикла для такси», — говорится в релизе.

Описывая сделку, компания сообщает, что «обеспечила долю в проекте еще на этапе запуска за счет ранних инвестиций и теперь QIWI Technologies LLC, дочерняя компания группы QIWI, приобрела платформу и прочую интеллектуальную собственность с последующей передачей клиентской базы и переходом команды проекта. В результате компания получила в собственность 80% доли QIWI Technologies LLC; остальные 20% принадлежат основателю «Таксиагрегатора» Александру Мерзликину».

Уточняется, что Мерзликин продолжит развитие проекта и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды QIWI.

CEO группы QIWI Андрей Протопопов назвал сделку стратегически важной для группы. «Рынок такси — одна из наших ключевых ниш для самозанятых, которая быстро растет благодаря всеобщей цифровизации платежей и быстрому росту такси-агрегаторов, в основном использующих безналичные платежи. Мы считаем, что более глубокая интеграция наших решений поможет ускорить рост группы, обогатит наше ценностное предложение как для таксопарков, так и для их водителей, а также принесет дополнительную стоимость нашим акционерам», — прокомментировал он.

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