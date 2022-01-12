QIWI приобретает платформу с платежными решениями и информационными услугами для такси

Компания QIWI приобретает платформу для таксопарков «Таксиагрегатор». Сделка была одобрена советом директоров компании, ее закрытие запланировано на I квартал 2022 года, сообщили в среду в QIWI.

«Таксиагрегатор» — это SaaS-платформа (под SaaS подразумевается software as a service — программное обеспечение как услуга. — Прим. Банки.ру), которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. «Сервис помогает снизить затраты таксопарков, обеспечивая бесплатную автоматизацию полного цикла расчетов с водителями, снизить текучесть водителей и получить о них ценную информацию — рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и т. д. Платформа позволяет водителям отслеживать заработанные средства и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени с использованием удобного интерфейса. Оплата от клиентов поступает водителю через единый канал. Водитель при этом получает мгновенные выплаты после каждой поездки», — рассказывают в QIWI.

В компании напоминают, что QIWI и ООО «ГуруТакси» запустили собственную SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси еще в 2019 году. Киви Банк выступал в качестве эксклюзивного платежного партнера, который обеспечивал мгновенные платежи с минимальной комиссией и без дополнительных затрат на подключение и обслуживание. На сегодняшний день платформа «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тыс. компаний такси и более 308 тыс. водителей.

В QIWI объясняют, что сделка является частью стратегии компании «по дальнейшему развитию ценностного предложения в платежном сегменте для самозанятых». «Сочетание опыта QIWI и программного обеспечения платформы «Таксиагрегатор» и налаженных отношений с клиентами послужит основой для внедрения новых продуктов с добавленной стоимостью, направленных на переход от «поставщика платежных решений» к «экосистеме полного цикла для такси», — говорится в релизе.

Описывая сделку, компания сообщает, что «обеспечила долю в проекте еще на этапе запуска за счет ранних инвестиций и теперь QIWI Technologies LLC, дочерняя компания группы QIWI, приобрела платформу и прочую интеллектуальную собственность с последующей передачей клиентской базы и переходом команды проекта. В результате компания получила в собственность 80% доли QIWI Technologies LLC; остальные 20% принадлежат основателю «Таксиагрегатора» Александру Мерзликину».

Уточняется, что Мерзликин продолжит развитие проекта и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды QIWI.



CEO группы QIWI Андрей Протопопов назвал сделку стратегически важной для группы. «Рынок такси — одна из наших ключевых ниш для самозанятых, которая быстро растет благодаря всеобщей цифровизации платежей и быстрому росту такси-агрегаторов, в основном использующих безналичные платежи. Мы считаем, что более глубокая интеграция наших решений поможет ускорить рост группы, обогатит наше ценностное предложение как для таксопарков, так и для их водителей, а также принесет дополнительную стоимость нашим акционерам», — прокомментировал он.