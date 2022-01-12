Компания HFLabs предложила банкам продукт для проверки клиентов

Российская IT-компания HFLabs предлагает банкам и другим финансовым организациям воспользоваться ее новым коробочным программным продуктом, который позволяет проверить клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам, вовремя идентифицировать людей и организации из черных списков и избежать штрафов от регуляторов. О запуске решения HFLabs KYC, которое позволяет финорганизациям «знать своего клиента», сообщили в среду в компании.

«HFLabs KYC ориентирован прежде всего на компании финансового сектора: банки, страховые, микрофинансовые организации. С ним они смогут автоматически проверить клиентов и контрагентов по различным реестрам перед тем, как финансовая операция будет проведена. Скорость регулярной проверки для всей клиентской базы (даже если она составляет 50 млн человек) — около трех часов. Каждый отдельный запрос обрабатывается менее чем за секунду», — рассказали в HFLabs.

Уточняется, что новая система работает со всеми перечнями Росфинмониторинга и выполняет проверку, необходимую в соответствии с «антиотмывочным» законом 115-ФЗ. «HFLabs KYC находит людей, внесенных в санкционные списки США, Евросоюза, ООН, Швейцарии и Великобритании. Дополнительно можно узнать, не является ли человек банкротом и не предъявил ли он недействительный паспорт. Решение поддерживает проверку по перечню стратегических организаций, перечню Центробанка на основании положения № 764-П и по любым внутренним спискам, принятым в организации», — указано в релизе.

По словам исполнительного директора HFLabs Константина Степанова, «HFLabs KYC понимает опечатки, синонимы, учитывает похожесть данных и даже находит родственников. Это сводит к минимуму количество ложных срабатываний и время на ручную проверку клиента или юридического лица». «При анализе всего массива клиентской базы мы отслеживаем важные для бизнеса изменения, например смену юридического адреса или директора компании, а также подозрительные данные: адреса массовой регистрации и повторяющиеся телефонные номера», — рассказал топ-менеджер.



Сервис сохраняет историю проверок. «Он запоминает, если условного Ивана Петрова 1 июля нашли в санкционных списках Казначейства США от 29 июня. Продукт поддерживает все списки и справочники в актуальном состоянии, а значит, финансовым организациям не нужно самостоятельно отслеживать изменения форматов и дорабатывать внутренние системы», — подчеркивается в релизе.