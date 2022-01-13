13 января. О чем пишут газеты

📰 Amazon способна стать бенефициаром и глобального роста e-commerce, и растущего спроса на облачные вычисления, онлайн-рекламу, подключенные устройства и мобильную коммерцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Bank of America (BofA) в своей записке. Такой потенциал компании не должен остаться не замеченным инвесторами. Эксперты считают, что компания способна показать сильный рост в 2023—2025 годах после масштабных инвестиций в инфраструктуру. Amazon — лучшая акция FANG (группа четырех крупнейших интернет-компаний: Facebook, Amazon, Netflix, Google) в 2022 году, уверены аналитики инвестбанка.

📰 Геополитическая обстановка для российского рубля остается неоднозначной и подвержена высокой волатильности, рассказал «Российской газете» доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. По его словам, внимание рынка обращено на консультации в рамках Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ, которые должны пройти на текущей неделе, отметил эксперт, уточнив, что если стороны достигнут приемлемых соглашений, кросс-пара доллар/рубль может опуститься в район 74 рубля за доллар, а, может быть, и ниже, курс евро будет находиться в диапазоне 83—85 рублей.

📰 Инвестиционный холдинг Саида Гуцериева «ЭсЭфАй» (SFI, ранее «Сафмар Финансовые инвестиции») возвращается к практике выплат дивидендов своим акционерам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет оценщика холдинга. По текущим котировкам дивидендная доходность в этом году может составить 5,4%. Несмотря на долговую нагрузку, поступления дивидендов от дочерних структур, прежде всего лизинговой компании «Европлан», которая за четыре года может заплатить своей материнской компании 23,4 млрд рублей, могут обеспечить высокие выплаты акционерам.

📰 Торможение роста мирового ВВП в 2022 году до 4,1% с ожидавшихся в июне 4,3% произойдет на фоне продолжающихся вспышек ковида, сокращения мер господдержки экономик и сохранения трудностей в цепочках поставок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков группы Всемирного банка. Снижены до 5,5% и ожидания роста 2021 года. Публикация подтвердила прогнозы замедления роста экономики РФ в 2022—2023 годах до 2,4% и 1,8% из-за проблем с вакцинацией, ожидаемой высокой инфляцией в ближайшей перспективе и ускоренным сворачиванием мер по поддержке экономики.

📰 Почтовый сервер, который используют крупнейшие российские компании и ведомства, может оказаться пиратским, пишут «Известия». СК возбудил уголовное дело против Александра Малышева, руководителя АО «СталкерСофт» — компании, разрабатывающей и продающей коммуникационную платформу CommuniGate Pro. По данным источника в правоохранительных органах, Малышев подозревается в том, что мог торговать этой программой, осознанно нарушая авторские права ее разработчика. В АО «СталкерСофт» считают, что уголовное дело инициировала наследница автора ПО.



📰 Средний чек tax free покупок иностранцев в РФ резко вырос в 2021 году, пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг. По итогам шести месяцев прошлого года он составил 260 тыс. рублей, тогда как в 2020-м — 100 тыс. рублей. Социальных контактов становится все меньше, поэтому потребители старались приобрести больше товаров за один раз, пояснили в ведомстве. Туристы покупали часы, одежду и косметику. 70% товаров вывезли граждане КНР, затем в списке следуют гости из Украины и США. Эксперты отметили, что все чаще в РФ приезжают профессиональные покупатели, которые ориентированы на приобретение товаров, а не на туризм.

