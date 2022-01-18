Решетников: бизнес может повысить зарплаты за счет роста прибыли в 2021 году

Российский бизнес может позволить себе инвестировать в увеличение зарплат сотрудников, а также в повышение эффективности и модернизацию производств благодаря росту чистой прибыли предприятий по итогам 2021 года. Такое мнение высказал в ходе совещания с субъектами РФ по рейтингу национального проекта «Производительность труда» министр экономического развития России Максим Решетников.

«Сохраняется значительное количество низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих мест. Это ограничение — серьезный вызов для региональных экономик. Сейчас хороший шанс снять это ограничение — наблюдается дефицит рабочей силы, а рост чистой прибыли у компаний говорит о том, что бизнес может себе позволить инвестировать в повышение эффективности, модернизацию производств, в рост зарплат», — сказал он.

Министр подчеркнул, что МЭР занимается этим вопросом вместе с бизнесом в рамках нацпроекта «Производительность труда». По словам главы Минэкономразвития, мероприятия данного нацпроекта позволяют «достаточно быстро получить нужные результаты без крупных финансовых вложений».

«Сегодня проект по повышению производительности труда приобретает особое значение для развития экономики, ее выхода на 3-процентный рост», — отметил Решетников.

По данным Минэкономразвития РФ, сальдированный финансовый результат российских организаций по основным видам деятельности за январь — октябрь 2021 года вырос за годовой период в 2,6 раза (в 2,8 раза за январь — сентябрь 2021 года), до 22,4 трлн рублей (8,6 трлн рублей в январе — октябре 2020 года). Рост сальдированной прибыли в сравнении с январем — октябрем 2019 года составил 64,6%.