Moody's подтвердило рейтинг НК Банка на уровне «B3»

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги и рейтинговые оценки НК Банка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне «B3» с сохранением «стабильного» прогноза, базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности — на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности и депозитных рейтингов банка отражает хорошие качество его активов, запасы капитала и ликвидности, а с другой стороны — волатильные показатели прибыльности, высокую концентрацию кредитного и депозитного портфелей и ограниченную рыночную долю, следует из релиза Moody's.

Аналитики указывают, что по состоянию на 30 июня 2021 года доля проблемных ссуд банка составляла 4,9% кредитного портфеля (против 5,4% на конец 2020 года) и была ниже среднерыночного показателя в 7%, при этом банк сохранял высокий уровень покрытия проблемных ссуд резервами. На 20 крупнейших заемщиков приходилось 82% валового портфеля, однако его удельный вес в активах составляет только 38% (55% — ликвидные активы, прежде всего межбанковские депозиты).

Как следует из материалов агентства, на 30 июня отношение основного капитала к взвешенным по риску активам составляло у банка 19,4%. Moody's ожидает постепенного снижения показателя на фоне умеренного роста кредитного портфеля, но значение не опустится ниже 17% к концу 2022 года в базовом сценарии.



Средства на клиентских счетах (включая размещенные в векселях) играют существенную роль в фондировании банка, при этом на 20 крупнейших клиентов приходится 65% базы клиентского фондирования. Этот структурный недостаток компенсируется хорошим запасом ликвидности у банка, превышающим 60% его совокупных активов и покрывающим более 70% клиентских депозитов, отмечают аналитики.