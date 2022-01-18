Все новости

Moody's подтвердило рейтинг НК Банка на уровне «B3»

18.01.2022 20:53
1 024
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
НК Банк

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги и рейтинговые оценки НК Банка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне «B3» с сохранением «стабильного» прогноза, базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности — на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности и депозитных рейтингов банка отражает хорошие качество его активов, запасы капитала и ликвидности, а с другой стороны — волатильные показатели прибыльности, высокую концентрацию кредитного и депозитного портфелей и ограниченную рыночную долю, следует из релиза Moody's.

Аналитики указывают, что по состоянию на 30 июня 2021 года доля проблемных ссуд банка составляла 4,9% кредитного портфеля (против 5,4% на конец 2020 года) и была ниже среднерыночного показателя в 7%, при этом банк сохранял высокий уровень покрытия проблемных ссуд резервами. На 20 крупнейших заемщиков приходилось 82% валового портфеля, однако его удельный вес в активах составляет только 38% (55% — ликвидные активы, прежде всего межбанковские депозиты).

Как следует из материалов агентства, на 30 июня отношение основного капитала к взвешенным по риску активам составляло у банка 19,4%. Moody's ожидает постепенного снижения показателя на фоне умеренного роста кредитного портфеля, но значение не опустится ниже 17% к концу 2022 года в базовом сценарии.

Средства на клиентских счетах (включая размещенные в векселях) играют существенную роль в фондировании банка, при этом на 20 крупнейших клиентов приходится 65% базы клиентского фондирования. Этот структурный недостаток компенсируется хорошим запасом ликвидности у банка, превышающим 60% его совокупных активов и покрывающим более 70% клиентских депозитов, отмечают аналитики.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»