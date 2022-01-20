20 января. О чем пишут газеты

📰 Российский фондовый рынок, переживший в начале недели настоящую кровавую баню, в среду начал демонстрировать признаки восстановления, пишут «Известия» со ссылкой на биржевых аналитиков. По итогам основной торговой сессии в среду индекс Мосбиржи вырос на 3,24% к предыдущему закрытию — до 3 436 пунктов. Тем не менее аналитики рынка в один голос рекомендуют частным инвесторам подождать более выгодного момента для входа в российские активы — хотя бы пока нынешний внешнеполитический конфликт между Россией и странами Запада не перетечет в более спокойную фазу.

📰 Дискуссия о возможной глобальной зеленой инфляции, спровоцированной энергопереходом, становится частью повестки не только в ЕС, но и в России, пишет «Коммерсант». Пока ее участники спорят о природе, масштабах и последствиях явления, все более понятным становится то, что России придется заплатить за европейский энергопереход дважды — и как экспортеру традиционных источников энергии и углеродоемкой продукции, и как импортеру готовой продукции. В то же время все больше исследований, в том числе ЕЦБ 2021 года, находят устойчивую связь между растущим числом экстремальных погодных явлений, связанных с изменениями климата, и инфляцией, которая проявляется через шок предложения.

📰 В 2021 году объем неисполненных обязательств по облигациям российских эмитентов немного превысил 131 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценку Cbonds. Это почти вдвое меньше, чем в 2020 году. Значительная доля дефолтов пришлась на компании, которым не удавалось осуществить положенные инвесторам выплаты в предшествующие годы. Во многих новых случаях, по мнению экспертов, скорее шла речь об ошибках менеджмента, а не общих проблемах рынка. На 2022 год они смотрят менее оптимистично: резкого роста дефолтов не ждут, но отмечают, что на фоне роста ставок на долговом рынке вышедшим в прошлом году на рынок небольшим компаниям будет сложнее рефинансировать заимствования.

📰 Прошлый год стал самым успешным за восемь лет для инвестбанков, работающих в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Refinitiv, уточняя, что они заработали 433,6 млн долларов. Однако в 2022 году на фоне высоких инфляционных и геополитических рисков высокая активность сохранится только в сегменте синдицированного кредитования и M&A-сделок, полагают эксперты. Возвращения спроса на рынке долгового и акционерного капитала они ожидают только по мере устранения или хотя бы смягчения этих факторов, при этом в течение года стоит ждать не менее десяти сделок на рынке IPO (в прошлом году было семь сделок).

📰 Минтранс разработал программу подготовки частных пилотов самолетов и вертолетов, которая, по словам участников рынка, угрожает учебным центрам отзывом лицензий, пишет «Коммерсант», уточняя, что документ опубликован на regulation.gov.ru. Дело в том, что документ требует готовить пилотов-любителей по профессиональным стандартам, которых сейчас не существует. У отрасли также есть претензии к учебному плану и содержанию отдельных дисциплин. Приказ, который находится на стадии публичного обсуждения, должен вступить в силу 1 сентября на шесть лет.

📰 Новые правила сбора и утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов, вступающие в силу 1 марта, могут привести к «перебоям в поставках отечественного свинца» на аккумуляторные, кабельные и патронные заводы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо 13 компаний отрасли в правительство, Минпромторг и в Совет Федерации. С 1 марта единым оператором их сбора станет «Росатом», а за утилизацию придется платить по тарифу. Участники рынка ожидают нехватки свинца и подорожания аккумуляторов, предлагая исключить батареи из новых правил. В «Росатоме» считают опасения необоснованными.

📰 Динамика российского сектора электроэнергетики за последний год была значительно слабее всего рынка в целом, пишут «Ведомости», уточняя, что индекс Мосбиржи за минувший год вырос на 15,7%, а индекс Мосбиржи энергетики потерял 15,7%. С начала 2022 года индекс Мосбиржи снизился на фоне возросшей волатильности на 8,5%, тогда как индекс Мосбиржи энергетики — на 12%. Эксперты не ожидают резкой смены динамики акций компаний энергетического сектора. Но ситуация может улучшиться в случае смены инфляционного цикла — замедление инфляции в сторону таргета ЦБ (4%) может быть позитивно воспринято акциями компаний, ориентированных на внутренний рынок, добавили они.