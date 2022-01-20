Аналитики рассказали о трех условиях для роста экономики выше 3%

Для достижения роста экономики выше 3% необходимо соблюдение трех условий: восстановление активности в сфере услуг до допандемийного уровня, увеличение госинвестиций в экономику и смягчение ограничений сделки ОПЕК+, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор «ВТБ капитала», уточняя, что, по мнению авторов доклада, хотя выполнение любого из этих пунктов в отдельности вполне возможно, их одновременная реализация маловероятна.

Согласно сентябрьскому прогнозу, Минэкономразвития ожидает роста ВВП по итогам 2021 года ориентировочно на 4,4—4,5% и на 3% в 2022 году, в апреле прогноз будет уточнен; «ВТБ капитал» прогнозирует рост экономики на 2,4% в 2022 году, при этом никто из опрошенных «Ведомостями» экономистов не прогнозирует роста ВВП выше 2,8%.

Согласно обновленному в среду прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ВВП России в 2022 году вырастет на 2—2,3%, инвестиции в основной капитал — на 3—3,5%; реальные зарплаты, по оценкам института, увеличатся на 1,5—2%, а реальные доходы населения — на 2—2,2%.

Рост ВВП вряд ли достигнет 3%, отмечает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По его словам, ключевым фактором для роста ВВП России в этом году станет увеличение экспорта, добиться которого, впрочем, будет тоже непросто, с одновременным перезапуском инвестиционного процесса, при этом частные инвестиции будут тормозиться высокими процентными ставками и инфляцией.

Рост экономики на 3% и более крайне маловероятен, учитывая напряженную ситуацию на рынке труда и ужесточение денежно-кредитной политики, согласен директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: чтобы расти темпом выше мирового, нужно повышать производительность труда, чего сложно добиться без увеличения прямых иностранных инвестиций. Официальный прогноз правительства с высокой вероятностью будет снижен, уверен аналитик.