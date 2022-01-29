МС Банк Рус предлагает кредит на покупку нового Mitsubishi ​Outlander под 3% на три года

МС Банк Рус совместно с компанией ООО «ММС Рус» предлагают владельцам автомобилей любой марки приобрести новый Outlander в кредит по ставке 3% на три года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Ставка 3% действует по программе «Плати легко!» и дает возможность значительно снизить ежемесячные платежи по кредиту по сравнению с классическими программами кредитования, что в свою очередь делает покупку автомобиля гораздо доступнее», — говорится в релизе.

Минимальная сумма кредита — 150 тыс. рублей. Первоначальный взнос — от 70% от стоимости приобретаемой автомашины. Срок кредита — 36 месяцев. Максимальный размер последнего платежа в зависимости от срока кредита — до 30% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого авто. За каждый день просрочки взимается неустойка в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности.

В конце срока кредита у клиента есть возможность:



Продлить срок действия кредитного договора на срок до двух лет и выплатить остаток задолженности в размере остаточного платежа равными ежемесячными платежами. Или, например, сдать текущий автомобиль по программе трейд-ин в любом официальном дилерском центре Mitsubishi и внести вырученные средства в счет первоначального взноса на покупку нового автомобиля Mitsubishi в кредит.

Для приобретения нового Mitsubishi нужно подать заявку на кредит онлайн и после получения положительного решения приехать в салон за новым автомобилем. Онлайн-заявку на кредит можно подать на сайте официального дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в России, в разделе «Кредит Онлайн».