S&P подтвердило рейтинги 14 российских банков и связанных с ними организаций

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги 14 российских банков и связанных с ними организаций. Об этом сообщили в агентстве, уточнив, что рейтинговые действия предприняты вслед за обновлением критериев присвоения рейтингов и оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора. Прогнозы по рейтингам остались без изменений.

В список организаций, затронутых рейтинговыми действиями, входят:

Альфа-Банк («ВВВ-»/«стабильный»/«А-3») и холдинговая компания ABH Financial Ltd («BB+»/«стабильный»/«В»);

КБ «Ренессанс Кредит» («В+»/«позитивный»/«В»);

АКБ «ЦентроКредит» («В+»/«стабильный»/«В»);

Московский Кредитный Банк («ВВ»/«стабильный»/«В») и ООО «Концерн «Россиум» («В+»/«стабильный»/«В»);

Газпромбанк («ВВВ-»/«стабильный»/«А-3») и его дочерние банки Gazprombank (Switzerland) Ltd («ВВВ-»/«стабильный»/«А-3») и Bank GPB International S. A. («ВВВ-»/«стабильный»/«А-3»);

банк «Союз» («ВВ-»/«стабильный»/«В»);

Промсвязьбанк («ВВ»/«позитивный»/«В»);

РН Банк («ВВ+»/«стабильный»/«В»);

Райффайзенбанк («ВВВ-»/«стабильный»/«А-3»);

банк «Русский Стандарт» («В»/«позитивный»/«В»);

Совкомбанк («ВВ»/«позитивный»/«В»);

ЮниКредит Банк («ВВВ-»/«стабильный»/«А-3»);

Уральский Банк Реконструкции и Развития» («В»/«стабильный»/«В»);

ВТБ («ВВВ-»/«стабильный»/«А-3») и его дочерняя структура VTB Capital PLC («ВВ+»/«стабильный»/«В»).

«Наши оценки экономического и отраслевого рисков в России находятся на уровне 7 и 7 соответственно <…>. На основании этих оценок определяются оценка BICRA (оценка страновых и отраслевых рисков банковского сектора) и базовый уровень рейтинга, который служит отправной точкой для определения рейтингов финансовых организаций, ведущих основной объем деятельности в рассматриваемой стране. Тенденции развития экономического и отраслевого рисков оцениваются как стабильные», — отмечается в релизе.

Одним из основных допущений базового сценария S&P остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций (например, в отношении отдельных компаний либо финансовых институтов, не имеющих системной значимости). «Одним из главных аргументов в пользу этого сценария является проверенная временем приверженность России взвешенной макроэкономической политике и ее исключительно сильные внешнеэкономические и бюджетные показатели. Формат, вероятность и сроки принятия дополнительных ограничений остаются неопределенными, поскольку они зависят от внешней политики России и политической ситуации в США, которые сложно предсказать <…>. На наш взгляд, российский банковский сектор накопил достаточные запасы капитала, для того чтобы справиться с умеренной волатильностью финансовых рынков и абсорбировать связанные с ней убытки», — пишут аналитики.

Они отмечают, что быстрое распространение штамма «омикрон» в последнее время подчеркивает сохраняющуюся неопределенность относительно развития ситуации, но также важность и пользу вакцинации. «Мы не можем исключить вероятность возникновения нового более опасного штамма, который заменил бы «омикрон» и против которого не сработал бы имеющийся коллективный иммунитет, однако наш текущий базовый сценарий предполагает, что имеющиеся вакцины смогут обеспечить значительную защиту от осложнений при заболевании. Кроме того, многие правительства, предприниматели и домохозяйства по всему миру корректируют меры, принимаемые для ограничения негативного воздействия волн распространения вируса на экономику. Как следствие, мы не ожидаем повторения резкого экономического спада, наблюдавшегося во II квартале 2020 года. Вместе с тем мы продолжаем анализировать то, какие меры принимают отдельные эмитенты в ответ на новые волны коронавирусной инфекции в странах и отраслях, в которых они ведут деятельность», — отмечается в обзоре.

В материале более подробно представлена аргументация относительно текущих уровней рейтингов указанных банков, в том числе из него следует, что двум банкам агентство понизило оценку собственной кредитоспособности.

Так, оценка характеристик собственной кредитоспособности «Ренессанс Кредита» пересмотрена с уровня «bb-» до «b+» «с учетом корректировки по результатам сравнительного рейтингового анализа, которые ранее учитывались только на уровне кредитного рейтинга эмитента». Корректировка отражает мнение S&P о том, что возможный дальнейший пересмотр Центральным банком РФ риск-весов для кредитов физическим лицам наряду с применением более консервативной методики расчета регулятивного коэффициента обслуживания долга могут оказать давление на показатели «Ренессанс Кредита», который все еще находится на ранних стадиях перехода к обслуживанию клиентов с лучшим профилем риска и более низкомаржинальному типу бизнеса, характеризующемуся более низким уровнем рисков. Это может оказать сдерживающее влияние на рейтинг банка. В качестве позитивного фактора отмечается, что ожидаемый показатель достаточности капитала будет оставаться сильным.

Оценка собственной кредитоспособности «Русского Стандарта» изменена с «b+» до «b». «Теперь в рамках этой оценки мы учитываем риски, связанные с относительно высоким объемом кредитования связанных сторон и инвестиций в аффилированные компании, которые ранее учитывались на уровне кредитного рейтинга эмитента», — указывают эксперты. Как уточняется, на 30 сентября 2021 года чистый объем кредитов связанным сторонам и инвестиций в такие компании составил около 0,6 собственного капитала банка. Аналитики считают, что эти операции по-прежнему представляют риск для банка и это отличает его от банков с более высоким рейтингом, ведущих деятельность в сегменте потребительского кредитования.



«Позитивное влияние на показатели банка оказывает наличие широкой филиальной сети на территории России и хорошая узнаваемость бренда, однако в связи с ориентацией исключительно на необеспеченное розничное кредитование показатели и объемы бизнеса банка «Русский Стандарт» в большей степени чувствительны к периодам спада экономического цикла, чем у универсальных банков», — говорится в релизе.