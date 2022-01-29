НС Банк улучшил условия валютных вкладов

НС Банк улучшил условия по вкладам для физических лиц в долларах США, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальную ставку (до 1,5% годовых) можно получить по вкладу «Валютный горизонт». Его можно открыть на срок от двух до пяти лет, предусмотрено досрочное расторжение вклада на льготных условиях в зависимости от срока нахождения средств во вкладе.

До 1% годовых можно получить по вкладам «Максимальный комфорт» (с ежемесячной выплатой процентов) и «Рациональный» (с выплатой процентов в конце срока).

Уточняется, что вкладчикам НС Банка доступна дополнительная привилегия — кредитная карта с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).