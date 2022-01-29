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НС Банк улучшил условия валютных вкладов

29.01.2022 20:59
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2 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы
НС Банк

НС Банк улучшил условия по вкладам для физических лиц в долларах США, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальную ставку (до 1,5% годовых) можно получить по вкладу «Валютный горизонт». Его можно открыть на срок от двух до пяти лет, предусмотрено досрочное расторжение вклада на льготных условиях в зависимости от срока нахождения средств во вкладе.

До 1% годовых можно получить по вкладам «Максимальный комфорт» (с ежемесячной выплатой процентов) и «Рациональный» (с выплатой процентов в конце срока).

Уточняется, что вкладчикам НС Банка доступна дополнительная привилегия — кредитная карта с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Комментарии

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ugor
ugor
31.01.2022 05:16
<p>sergg65,там за горизонтом там парам,там парам!))))</p>
0

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