Минтруд решил бороться с неконкурентоспособностью молодых специалистов в России

После окончания учебных заведений по специальности не работает более трети выпускников России, пишут «Известия» со ссылкой на заявление первого замминистра труда и соцзащиты РФ Ольги Баталиной. Она добавила, что молодые люди неконкурентоспособны и проигрывают более опытным соискателям в практических навыках.

«Мы видим, по данным Росстата за 2020 год, что только 58% выпускников 2017–2019 годов трудоустроились по специальности по программам подготовки среднего звена и 56% — по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих», — заявила Баталина, отметив, что на пять соискателей с начальным опытом или без опыта вовсе приходится только одна вакансия.

Ежегодно растет количество устроившихся по специальности выпускников вузов в сфере «компьютерные и информационные науки»: по итогам 2016–2018 годов соотношение работающих было 77% на 23% ушедших в другую сферу, а в 2017–2019 годах— 87% на 13%. Лучше всего трудоустраиваются, судя по данным Росстата, выпускники медицинских и фармацевтических вузов: там по специальности идут работать 94–98% студентов, как и в такой специфической сфере, как музыкальное искусство.

Хуже всего трудоустраиваются выпускники специальностей «Науки о Земле» (49% на 51%), «Архитектура» (48% на 52%), «Сельское, рыбное хозяйство» и «Политические науки и регионоведение» (46% на 54%). У архитекторов совсем все плохо и среди выпускников средних профессиональных учебных заведений — там по специальности устраиваются всего 11%. Это абсолютный антирекорд.

По словам первого замминистра труда и соцзащиты РФ, в связи с этим была разработана программа содействия занятости молодежи до 2030 года. В ней сообщается, что уровень занятости людей в возрасте 15–29 лет ниже среднероссийского и снижается, особенно среди молодых людей 15–24 лет. Причем уровень безработицы в пандемийный 2020 год вырос во всех молодежных группах (в возрасте 20–24 года — до 16,2%, в возрасте 25–29 лет — до 7,4%, и даже в благополучном с точки зрения поиска работы возрасте 30–34 года — до 6%). В 2021 году наметилось уменьшение масштабов безработицы в целом, но среди молодых людей лучше ситуация не стала.

Основными проблемами трудоустройства молодежи в программе называется ограниченное количество возможностей для совмещения обучения и работы, высокий уровень «серой» занятости молодежи, отсутствие баланса между спросом и предложением в молодежном сегменте рынка труда, малое число вакансий для первого рабочего места. Называются также низкая конкурентоспособность молодых людей в сегменте квалифицированного труда, отсутствие у них опыта при выходе на рынок труда, несформированность профессиональных ориентаций для карьеры, а также неудовлетворенность работодателей трудовыми качествами молодежи.