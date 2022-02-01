1 февраля. О чем пишут газеты

📰 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала инициативу профсоюза авиаторов и Федерации независимых профсоюзов об изменении механизма компенсаций авиакомпаниям по демпферу за рост цен на топливо, пишут «Известия», уточняя, что зампред правительства намерена поручить профильным ведомствам скорректировать механизм. Инициатива предполагает, что планка отсечки для выплат компенсаций перевозчикам будет зафиксирована на уровне в 53 250 рублей за 1 т топлива, как в 2021 году. Профсоюз пилотов надеется, что средства будут направлены на зарплаты экипажей.

📰 Россияне не спешат отказаться от поездок на отдых в феврале, несмотря на рост заболеваемости и просьбы властей и врачей минимизировать социальные контакты, пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов рынка. Турпоток за границу не снизился, массового отказа от путевок нет, отметили они. По словам экспертов, напротив, в январе произошел всплеск продаж. Объем забронированных на данный момент туров с заездами в 2022 году всего на 8% уступает показателям за аналогичный период 2020-го и уже в 13 раз превышает прошлогодний уровень, подчеркнули они, добавив, что при этом люди не боятся планировать отпуск на весь год — глубина продаж достигает ноября 2022-го.

📰 В 2022 году Минздрав намерен запустить пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, пишут «Известия». Пока эксперимент пройдет в шести регионах и в этом году затронет только 4 тыс. человек, однако это число увеличится уже к 2024 году. Планируется, что новая система наблюдения за пациентами будет интегрирована с Единой государственной информационной системой и основными платформами в сфере здравоохранения. В целом же она будет обрабатывать сведения, получаемые с персональных медицинских устройств.

📰 Страны с переходной экономикой могли бы эффективнее бороться с неравенством с помощью повышения прогрессии шкалы налога на доходы физлиц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на позицию Международного валютного фонда. Эту меру там считают особенно важной, поскольку роль налога возрастает по мере общего роста доходов в стране. При этом в МВФ признают, что НДФЛ эффективно собирается в развитых странах, в бедных же государствах с присущей им высокой долей серого сектора этим налогом удается полноценно обложить лишь часть населения — чиновников и работников транснациональных корпораций.

📰 По данным Росстата об индексах потребительских цен для различных доходных групп в РФ в 2021 году, прошлогодний всплеск инфляции был относительно близок к идее социальной справедливости, пишет «Коммерсант», уточняя, что для самых низкодоходных групп инфляция менее чем на 1 процентный пункт превышала инфляцию для высокодоходных. Продовольственная инфляция для бедных была явно выше, чем для богатых, а цены на услуги и непродовольственные товары для их типичного потребления, наоборот, росли медленнее.

📰 Прогнозирование курса рубля в текущей ситуации все еще заметно затруднено геополитическим фактором, рассказал «Российской газете» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, в базовом сценарии ближе к весне ожидается дальнейшее улучшение внешнеполитической конъюнктуры, и уже в феврале курс рубля к доллару может вернуться в район 74—75, отметил эксперт. При этом прогнозы по нефти предполагают сохранение до конца зимы комфортного уровня цен. Кроме того, в пользу рубля продолжают играть высокая ключевая ставка Банка России, заключил Бахтин.

📰 Количество женщин, являющихся членами советов директоров и топ-менеджерами компаний, за два года увеличилось незначительно — и в России, и в мире, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Deloitte, уточняя, что больше всего их в сферах здравоохранения, финансов и торговли. Так, всего 8,4% топ-менеджеров и членов советов директоров в российских компаниях, по данным на 2021 год, — женщины. Тем не менее этот показатель вырос по сравнению с 2018 годом, когда женщин на таких постах было 7,8%. При этом в Deloitte ожидают в ближайшем будущем увеличения доли женщин на руководящих должностях.

📰 Дорожные камеры по-прежнему порой «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Генпрокуратуры по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. В надзорном ведомстве предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам. Инициатива ранее уже выдвигалась Минюстом и депутатами Госдумы, однако до логического завершения дело так и не дошло.