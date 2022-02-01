Британия анонсировала «самые жесткие» санкции против России из-за Украины

Великобритания подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые «значимы для Кремля». Как сообщает РБК, об этом заявила глава британского МИДа Лиз Трасс.

«Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза», — отметила Трасс.

По ее словам, пакет санкций, над которым работает Британия, будет утвержден к 10 февраля. У Лондона будут полномочия на ввод ограничений в отношении тех, кто «разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля».

«Их активы в Великобритании будут заморожены. Британские предприятия или частные лица не смогут заключать с ними сделки», — заявила Трасс. Ограничения также подразумевают запрет на въезд в Великобританию.

О том, что Лондон готовится к ужесточению санкций против Москвы, Трасс объявила накануне. По ее словам, законопроект предусматривает ограничения против собственности «российских олигархов» и любых «интересных Кремлю» компаний, а не только связанных с ситуацией на Украине. Глава МИДа пообещала, что лиц и предприятия, которые «служат опорой российского государства», «не получится спрятать».

По данным источников The Times, Британия может ввести санкции против российских энергокомпаний. Ограничения могут коснуться и других секторов экономики, передавала газета.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза санкций против российского бизнеса в Великобритании — это повод для беспокойства международных финансовых и бизнес-структур. Он пообещал, что Москва ответит контрмерами в случае «атаки на российский бизнес».