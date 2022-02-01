Зависимость России от импорта потребительских товаров достигла максимума с 2014 года

Зависимость России от импорта потребительских товаров за девять месяцев 2021 года выросла до 40%, достигнув максимума с 2014-го, пишут «Ведомости», уточняя, что доля импорта среди продуктов снизилась до 23%, в то время как среди непродовольственных товаров составила 53%, согласно данным, предоставленным Росстатом (в 2020 году этот показатель был 49%).

Цены на импортируемые в Россию товары выросли за год (в ноябре 2021-го по сравнению с ноябрем 2020-го) на 15%; так, среди массового импорта с объемом поставок более 1 млрд долларов в год сильнее всего подорожало пальмовое масло (на 59%), в топ-10 самых подорожавших товаров также попали соевые бобы и мясо (примерно на 30—33%).

Зависимость России от этих продуктов высокая — например, по маслу — 17%, сыру — 33%, говядине — 28%, поэтому рост импортных цен на продукты всерьез подогрел инфляцию в России (более 10% по этим категориям); но в целом ситуация с продовольственной безопасностью в последние годы улучшилась и по многим товарам удалось выйти на самообеспечение (например, по зерну, маслу, птице, свинине и рыбе), сказали в Минсельхозе.

А вот с зависимостью от импорта непродовольственных товаров ситуация хуже: «Доля импорта непродуктовых товаров повседневного спроса (одежда, обувь, техника, косметика и прочее) могла вырасти с 76% до 77—78%», — отметил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов; по автомобилям мы зависимы на 39%, машинам и оборудованию — на 58%, лекарствам и медизделиям — на 60%, одежде — на 82%, компьютерам и электронике — на 87%, обуви — на 88%, автозапчастям — на 95%, следует из данных Росстата за 2020 год и оценок Салихова за первое полугодие 2021-го.

Импорт многих из этих товаров дорожал в 2021 году: например, мониторы (рост цен на 48%), ноутбуки и системные блоки (на 25—27%); ценовой удар был и по кошельку автолюбителей (цены на ввозимые машины выросли на четверть, а на электромобили — почти на треть).