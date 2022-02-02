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Исследование: пользователей не беспокоит передача персональных данных третьим лицам

02.02.2022 13:13
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Большинство (92%) пользователей Рунета не беспокоятся, если данные о них передаются третьим лицам — они не стараются покинуть сайт или приложение, в пользовательском соглашении которого обозначена такая функция. Об этом говорится в исследовании ESET.

Также 51% опрошенных заявили — они точно понимают, что такое пользовательское соглашение и зачем оно нужно, 49% поделились, что слышали о пользовательском соглашении вскользь или вовсе не знают о нем. Участники опроса лишь изредка прочитывают до конца предложенные им договоры, заявили 81% респондентов, 13% совсем не изучают пользовательские соглашения в сети.

Каждый пятый (22%) респондент одобряет сбор персональных данных и считает, что это улучшает пользовательский опыт и развивает качество приложений и сайтов. Отрицательно относятся к сбору персональных данных 40% участников опроса, потому что не верят в конфиденциальность этого процесса, 38% все равно, будут ли собирать и передавать информацию о них.

Получая доступ к учетной записи, злоумышленники могут украсть деньги с банковских счетов, аккаунтов на биржах, криптовалютных площадок и депозитов в онлайн-магазинах.

 01.02.2022 14:50

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Комментарии

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Soers
02.02.2022 15:54
<p>
Большинство (92%) пользователей Рунета не беспокоятся, если данные о них передаются третьим лицам
</p>
<p>Потом эти люди удивляются как так, что их персональными данными завладели мошенники и бегут просить помощи. В том числе и на различные ток-шоу.</p>
0
guerrilla
guerrilla
03.02.2022 00:06
<p>Зато некоторые не пользователи интернета отлично шифруются всякими псевдонимами типа ЛСДУ3, а впоследствии и просто как "Российская Федерация".</p>
0

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