Исследование: пользователей не беспокоит передача персональных данных третьим лицам

Большинство (92%) пользователей Рунета не беспокоятся, если данные о них передаются третьим лицам — они не стараются покинуть сайт или приложение, в пользовательском соглашении которого обозначена такая функция. Об этом говорится в исследовании ESET.

Также 51% опрошенных заявили — они точно понимают, что такое пользовательское соглашение и зачем оно нужно, 49% поделились, что слышали о пользовательском соглашении вскользь или вовсе не знают о нем. Участники опроса лишь изредка прочитывают до конца предложенные им договоры, заявили 81% респондентов, 13% совсем не изучают пользовательские соглашения в сети.

Каждый пятый (22%) респондент одобряет сбор персональных данных и считает, что это улучшает пользовательский опыт и развивает качество приложений и сайтов. Отрицательно относятся к сбору персональных данных 40% участников опроса, потому что не верят в конфиденциальность этого процесса, 38% все равно, будут ли собирать и передавать информацию о них.