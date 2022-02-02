В НРА предупредили о «стагнационном» росте экономики России в 2022 году

Ожидаемый в 2022 году рост ВВП на уровне немногим более 2% будет в случае России, которая относится к развивающимся рынкам, соответствовать скорее стагнации, чем развитию, а для преодоления «проклятия 2%» нужно в первую очередь обеспечить рост производительности труда и инвестиций. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства.

По оценкам НРА, восстановительный рост экономики России за 2021 год должен составить порядка 4,2—4,4%. Наибольший вклад в это восстановление вносит внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный. Драйверами восстановления экономики также являлись строительный сектор, производство полезных ископаемых и грузооборот транспорта. Уверенному восстановительному росту способствовала и вакцинация, которая позволила ограничиваться «точечными» методами реагирования вместо «сплошного» локдауна.

Однако НРА считает, что драйверы восстановительного роста уже исчерпали себя в декабре 2021 года. По самым оптимистичным прогнозам, рост ВВП в 2022 году составит не больше 2,5%, а в базовом сценарии — не больше 2—2,3%. «Такой рост для развивающегося рынка слишком мал и свидетельствует о стагнации экономики, а не ее развитии. Для достижения страной своих социальных и экономических целей необходим ежегодный рост как минимум в 3,5%, а лучше выше», — комментируют в НРА.

По мнению агентства, низкий потенциал роста российской экономики в первую очередь вызван низкими темпами прироста инвестиций. Так, доля инвестиций в основной капитал к ВВП в России в среднем в 2013—2020 годах составляла 23%, а на развивающихся рынках с более высокими темпами роста она превышает 30—35%. «Грядущее ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики может способствовать сокращению прироста инвестиций», — пишет агентство.

Вторым препятствием для роста там называют отрицательный прирост рабочей силы при стабильно низкой производительности труда. Демографическая проблема усугубилась в 2020—2021 годах из-за избыточной смертности от новой коронавирусной инфекции и сокращения потока трудовых мигрантов, констатирует НРА. По прогнозам Счетной палаты РФ, к 2024 году число россиян сократится еще на 1,7 млн человек. Для компенсации «демографической ямы» производительность труда в России должна увеличиваться «темпами 4—4,5% по показателю ВВП на одного занятого», следует из материала.

Низкая прибыльность в отраслях с избыточной занятостью также является препятствием к росту, указывают в НРА. В таких отраслях, как легкая промышленность, электроэнергетика, машиностроение и сектор услуг, рентабельность активов остается ниже депозитных ставок, и бизнесу крайне невыгодны инвестиции в эти отрасли, следует из аналитической записки. Проблема усугубляется низким перетоком рабочей силы из отрасли в отрасль.

В-четвертых, потенциал российской экономики ограничен узкой базой роста, указано в материале. «Рост экономики в основном продолжается за счет роста потребления населения. В свете ужесточения денежно-кредитной политики и условий предоставления потребительских кредитов потенциал роста от этого фактора в 2022—2023 годах будет не только ограничен, но еще и снижен», — говорится в обзоре.

«В-пятых, росту экономики препятствуют такие факторы, как разобщенность инвестиционных приоритетов государственной политики и бизнеса, а также неверие бизнеса в будущее российской экономики, — считают в НРА. — Последнее усиливается геополитической напряженностью и общей усталостью населения от ограничительных противоэпидемических мер».



«Какие шаги необходимо предпринять для преодоления «проклятия 2%»? В первую очередь усилия должны быть направлены на обеспечение роста производительности труда и инвестиций, — рассуждают в НРА. — Нужен «разворот» на новые услуги и на растущие рынки (в том числе в части обеспечения как подвижности населения, так и переезда высвобождающихся занятых из региона в регион). Необходим поиск возможных проектов (в конкретных сферах) по критерию наличия недоиспользуемого потенциала развития и/или наличию «узких мест». В приоритете должны быть информационно-коммуникационные технологии (интенсивное развитие уже идет), отрасли, связанные с энергопереходом, биотехнологии (на горизонте 2020—2030 годов), робототехника, новые материалы (нанотехнологии и др.), новая энергетика, когнитивные технологии. При этом нужно обеспечить макроэкономическую стабильность и ускорить структурные реформы и преобразования, которые будут способствовать устойчивому инвестиционному климату, росту доходов и повышению отдачи от труда».