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«Газпромбанк — Управление активами» представляет БПИФы на глобальные активы и рублевые бонды

02.02.2022 20:27
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

На Московской бирже 2 февраля начались торги паями трех биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением компании «Газпромбанк — Управление активами». Об этом сообщается на сайте площадки.

БПИФ «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» инвестирует в облигации российских эмитентов с высоким кредитным качеством и целевой дюрацией три года. Торговый код инструмента — GPBR.

Фонд БПИФ «Газпромбанк — Фонд глобальных активов» (торговый код — GPBW) позволяет инвестировать в готовую диверсифицированную корзину валютных активов, включающую акции крупнейших международных компаний из индекса S&P 500, а также еврооблигации эмитентов из развивающихся стран и акции золотодобывающих компаний.

БПИФ «Газпромбанк — Акции китайских компаний» (торговый код — GPBC) инвестирует в акции топ-50 эмитентов по капитализации, обращающиеся на Гонконгской фондовой бирже.

Паи всех трех фондов номинированы и торгуются в рублях, следует из релиза.

Уточняется, что количество БПИФов АО «Газпромбанк — Управление активами» на Московской бирже достигло пяти.

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